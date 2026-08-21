Lắp đặt máy cấp cứu người dân bị ngưng tim dọc biển Nha Trang

Sáng 21/8, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng và triển khai lắp đặt máy khử rung tim tự động (AED) trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Việc lắp đặt máy AED mở ra bước tiến mới trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các máy AED đặt ở những vị trí trọng điểm, cùng đội ngũ phản ứng nhanh được đào tạo bài bản.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ phát động.

“Các thiết bị sẽ được số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống y tế số, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu và tăng khả năng cứu sống người gặp nạn, đảm bảo mỗi giây phút sinh tử đều có thể được ứng cứu kịp thời. Chúng ta không chỉ đặt máy, mà còn xây dựng mạng lưới cộng đồng sẵn sàng hành động khi khẩn cấp xảy ra, góp phần xây dựng mạng lưới y tế nhân văn, an toàn cho Khánh Hòa”, ông Biên chia sẻ.

Trong khi đó, ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết: Theo thống kê có hơn 70% các ca ngừng tim xảy ra ngoài bệnh viện, trong đó thời gian vàng để cứu sống chỉ khoảng 3 - 5 phút đầu tiên. Máy AED có khả năng tự phân tích nhịp tim, hướng dẫn sử dụng qua giọng nói, giúp người không chuyên y tế có thể cấp cứu kịp thời.

“Tuy nhiên, hiệu quả của thiết bị chỉ thực sự phát huy khi có người biết cách sử dụng đúng cách. Vì thế, chương trình này hướng tới nâng cao nhận thức, kỹ năng cấp cứu cho người dân, góp phần cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim đột ngột”, ông Khoa chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Khoa, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ lắp 80 máy AED, trong đó có 25 máy sẽ được đặt dọc bờ biển Nha Trang và 55 máy còn lại sẽ lắp ở trường học, siêu thị, sân bay để cấp cứu ban đầu kịp thời cho người dân, du khách. Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh sẽ đảm nhận vai trò đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra kỹ năng cấp cứu cho lực lượng không chuyên, góp phần xây dựng mạng lưới cấp cứu cộng đồng vững chắc.

Nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động.

Tại lễ phát động, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao cho Sở Y tế 600 triệu đồng để mua máy AED. Đồng hành với tỉnh trong thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cấp cứu ngoại viện tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, Tập đoàn Vingroup tiếp tục tặng 5 xe cấp cứu chuyên dụng đặc biệt và 50 máy AED.