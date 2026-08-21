Tri ân cha mẹ với chương trình chăm sóc sức khỏe cùng Ensure Gold

Chủ nhật này (23/08/2026), sự kiện chăm sóc sức khỏe miễn phí dành cho người lớn tuổi và gia đình sẽ diễn ra tại Công viên Tao Đàn, TP.HCM.

Đặc biệt, 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học từ Ensure Gold và Glucerna sẽ được trao tặng đến người tham dự. Bên cạnh cơ hội được thăm khám, tư vấn sức khỏe bởi các bác sĩ đến từ những bệnh viện lớn của thành phố, người tham gia còn được cập nhật nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe chủ động. Hoạt động có sự đồng hành của Ensure Gold, mang đến dịp ý nghĩa để trao gửi sự quan tâm thiết thực đến cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Tri ân cha mẹ mùa Vu Lan với một hoạt động đặc biệt ý nghĩa

Mùa Vu Lan không chỉ là dịp tri ân, mà còn là cơ hội để mỗi người con dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ và thể hiện sự trân trọng đấng sinh thành, bày tỏ sự biết ơn và quan tâm bằng những hành động thiết thực.

Tháng 8 năm nay, Abbott phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam mang đến Ngày hội “Chăm sóc Sức khỏe Người Cao Tuổi – Vì Một Việt Nam Khỏe Mạnh” - một điểm đến ý nghĩa để các gia đình trải nghiệm mùa Vu Lan một cách khác biệt. Chương trình mang đến nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe đa dạng hướng đến người cao tuổi như: khám và tư vấn sức khỏe, kiến thức dinh dưỡng khoa học, đánh giá sức khỏe khối cơ và hoạt động trải nghiệm vui. Đây cũng là dịp để con, cháu trong gia đình dành thêm thời gian cùng ông bà, cha mẹ nhân mùa Vu Lan.

Ngày hội là dịp để các gia đình cùng tìm hiểu về sức khỏe cha mẹ

Sau thành công lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, sự kiện này tiếp tục đáp ứng một chủ đề được nhiều người lớn tuổi quan tâm là việc đánh giá sức khỏe khối cơ. Việc đo sức cơ giúp giải thích những thay đổi thầm lặng trong cơ thể: dễ mỏi, yếu tay chân, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Những dấu hiệu trước đây thường được xem là "bình thường của tuổi già", nay được nhận diện rõ hơn là hệ quả của sự suy giảm sức khỏe khối cơ.

Thể hiện lòng biết ơn qua việc chăm sóc sức khỏe thiết thực

Nghiên cứu cho thấy, từ sau 40 tuổi, sức khỏe khối cơ và miễn dịch có thể suy giảm dần theo thời gian, từ đó có thể gây ảnh hưởng sức khỏe và giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy, việc tăng cường sức khỏe khối cơ và hệ miễn dịch là chìa khóa để giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe tổng thể và cải thiện chất lượng sống mỗi ngày.

Những dấu hiệu nhỏ có thể là lời nhắc cần quan tâm đến sức khỏe người cao tuổi.

Để giúp ngăn ngừa mất cơ, người lớn tuổi cần bổ sung đạm và 1.5g CaHMB mỗi ngày, tương đương lượng HMB cung cấp bởi 1kg thịt bò hoặc 40 quả trứng. Tuy nhiên, lượng thực phẩm này rất khó đáp ứng bởi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, cha mẹ cần có các giải pháp dinh dưỡng bổ sung giúp tăng cường sức khỏe khối cơ và duy trì sức khỏe tổng thể.

Món quà ý nghĩa là giúp cha mẹ gìn giữ sức khỏe cho hành trình phía trước

Chương trình được tổ chức nhằm giúp các gia đình hiểu hơn về cách chăm sóc sức khỏe cha mẹ, ông bà dựa trên cơ sở khoa học, đồng thời dành cho nhau những khoảng thời gian ý nghĩa. Dịp Vu Lan, có lẽ món quà quý giá dành cho đấng sinh thành không nằm ở vật chất, mà là sức khỏe, sự quan tâm và những khoảnh khắc sum vầy của gia đình.

Là thương hiệu gắn bó với nhiều gia đình Việt, Ensure Gold tiếp tục đồng hành để sự yêu thương được thể hiện qua những hành động chăm sóc thiết thực mỗi ngày. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học Ensure Gold và Glucerna đến người tham dự, tiếp nối cam kết của Abbott trong việc đồng hành cùng người lớn tuổi và các gia đình Việt trên hành trình sống khỏe mạnh, năng động và trọn vẹn hơn.