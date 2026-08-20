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Sức khỏe

An Khang kiên định hành trình chuyển mình, lấy nâng cao chuyên môn và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm

P.V

Tập trung vào nâng cao năng lực đội ngũ và cập nhật giải pháp y khoa tiên tiến, Nhà thuốc An Khang không ngừng hoàn thiện chất lượng phục vụ, mang đến cho người dân trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ngày càng chuẩn mực

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân ngày càng gia tăng, kéo theo kỳ vọng khắt khe hơn về trình độ tư vấn lẫn nguồn gốc sản phẩm. Trước thực tế đó, An Khang chọn hướng đi tập trung vào chiều sâu vận hành, ưu tiên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân sự và đưa các giải pháp điều trị thế hệ mới đến gần hơn với khách hàng trên cả nước.

Đội ngũ dược sĩ An Khang thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các tổ chức y tế và thương hiệu dược phẩm quốc tế
Đội ngũ dược sĩ An Khang thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu cùng các tổ chức y tế và thương hiệu dược phẩm quốc tế

Yếu tố cốt lõi tạo nên sức bật của An Khang chính là sự đầu tư bài bản cho nhân sự. Hệ thống liên tục phối hợp với các bệnh viện lớn và thương hiệu y dược uy tín như DHG Pharma, Pharma Nord hay Organon để tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu. Từ việc cập nhật phương pháp nhận biết sớm nguy cơ đột quỵ, đến cách tư vấn chuyên biệt về vi chất dinh dưỡng hay chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đội ngũ dược sĩ luôn được trang bị kiến thức chuẩn y khoa để tư vấn tận tâm và cá thể hóa theo nhu cầu thực tế.

Sự nỗ lực này hướng tới việc giúp từng dược sĩ có thể lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu riêng biệt của từng người bệnh. Mỗi tư vấn đưa ra không đơn thuần là việc kê đơn, mà là giải pháp được tinh chỉnh, đúng liều lượng và phù hợp nhất với thể trạng của từng khách hàng.

Song song với việc nâng chuẩn tay nghề, hệ thống nhà thuốc này còn chủ động thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược cùng các đối tác toàn cầu. Chuyến làm việc trực tiếp tại trụ sở Blackmores ở Úc hay các chương trình đồng hành cùng Alcon là minh chứng cho định hướng tiếp cận nguồn hàng chuẩn mực. Vừa qua, hệ thống cũng vừa đưa về dòng thuốc điều trị u xơ thần kinh thế hệ mới, không ngừng mở rộng danh mục thuốc để phục vụ khách hàng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, thương hiệu còn ghi điểm bằng sự gắn kết chân thành qua mô hình "Trạm dừng tử tế". Suốt nhiều tháng hè, chuỗi An Khang trở thành điểm nghỉ chân che nắng che mưa, phát tặng nước mát, vitamin C, men vi sinh và khẩu trang miễn phí cho người đi đường. Những hành động nhỏ nhưng kịp thời này đã biến không gian nhà thuốc thành điểm tựa quen thuộc, gần gũi trong đời sống thường ngày của bà con.

An Khang kiên định hành trình chuyển mình, lấy nâng cao chuyên môn và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm ảnh 3

Chương trình Trạm Dừng Tử Tế được duy trì đều đặn, đồng hành cùng người dân qua suốt nhiều tháng hè

Sự kiên định với triết lý tử tế đã mang lại những quả ngọt rất thực tế cho thương hiệu. Nhờ chiến lược tối ưu vận hành trên từng điểm bán, hệ thống đã liên tục báo lãi trong nhiều tháng gần đây. Tổng doanh thu toàn chuỗi tăng trưởng tới 25% so với cùng kỳ, trung bình mỗi cửa hàng mang về khoảng trên 500 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, giá trị trung bình trên mỗi hóa đơn cũng tăng thêm 24%, cho thấy mức độ hài lòng và niềm tin gửi gắm của người tiêu dùng dành cho chuỗi nhà thuốc đang ngày càng lớn mạnh.

An Khang kiên định hành trình chuyển mình, lấy nâng cao chuyên môn và trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm ảnh 4

Hiệu quả từ chiến lược tập trung vào chất lượng dịch vụ giúp hệ thống ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng

Nền tảng tài chính vững mạnh cùng sự tin yêu từ cộng đồng chính là bệ phóng vững chắc để An Khang tự tin bứt phá trong giai đoạn mới. Chuỗi đặt mục tiêu nâng tổng số điểm bán lên mốc 600 cửa hàng vào cuối năm nay. Mạng lưới phủ sóng rộng khắp kết hợp cùng năng lực chuyên môn vững vàng sẽ giúp An Khang tiếp tục khẳng định vị thế một trong những điểm tựa chăm sóc sức khỏe tin cậy của mọi gia đình Việt.

P.V
#Chuyển mình và nâng cao chất lượng dịch vụ nhà thuốc #Đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ dược sĩ #Hợp tác chiến lược với các đối tác y dược quốc tế #Chương trình cộng đồng Trạm Dừng Tử Tế #Chiến lược mở rộng mạng lưới điểm bán

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