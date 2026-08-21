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Pháp luật

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Khởi tố người đăng tải thông tin sai sự thật về dự án sân bay Gia Bình

Nguyễn Thắng

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1989, trú xã Tam Đa) để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan dự án sân bay Gia Bình.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh và khu vực. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin sai sự thật liên quan dự án, gây ảnh hưởng đến dư luận và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Nguyễn Văn Quỳnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mà cơ quan điều tra xác định có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Những nội dung này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và tiến độ thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Theo Cơ quan Công an, Quỳnh từng có hoạt động đơn thư, khiếu kiện vượt cấp dù các nội dung đã được cơ quan chức năng và Tòa án giải quyết theo quy định. Không đồng tình với kết quả giải quyết, Quỳnh tự diễn giải các quy định pháp luật theo cách hiểu một chiều.

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Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, Quỳnh thường xuyên tìm kiếm, theo dõi các tin, bài có nội dung xuyên tạc từ một số trang, tài khoản của các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối trong và ngoài nước. Sau đó, người này đăng tải, chia sẻ lại trên trang cá nhân kèm những nội dung bị xác định là vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, dù nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo, Quỳnh vẫn tiếp tục đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật, trong đó có nhiều bài viết liên quan đến dự án sân bay Gia Bình.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quỳnh về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thắng
#khởi tố người đăng tải thông tin sai sự thật #ảnh hưởng dự án sân bay Gia Bình #hoạt động xuyên tạc trên mạng xã hội

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