Bắt quả tang đối tượng trộm 80 lượng vàng

TPO - Quá trình tuần tra, lực lượng công an bắt quả tang Phan Thanh Tình đang trộm cắp tài sản tại tiệm vàng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Tài sản bị trộm khoảng 80 lượng vàng 18K, trị giá khoảng 8 tỷ đồng.

Cụ thể, rạng sáng 19/8, trong quá trình tuần tra, quản lý địa bàn, Công an phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long) phát hiện và bắt quả tang Phan Thanh Tình (33 tuổi, sống lang thang) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng K.X (khu vực chợ Trường An, phường Long Châu).



Đối tượng Phan Thanh Tình. Ảnh: H.T

Qua xác minh ban đầu, tài sản bị trộm khoảng 80 lượng vàng 18K, trị giá ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an phường Long Châu bảo vệ hiện trường, lập biên bản thu giữ tài sản liên quan và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh.