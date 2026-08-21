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Người đàn ông bất cẩn nuốt phải đinh dài 5 cm

Tiền Lê

TPO - Trong lúc đóng đinh sửa nhà, theo thói quen, ông G. (SN 1976, trú xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) vẫn ngậm chiếc đinh khác trong miệng sẵn sàng thực hiện thao tác tiếp theo. Tuy nhiên không may cho ông, chiếc đinh dự phòng ngậm ở miệng dài 5 cm bất ngờ rơi vào trong họng.

Ngày 21/8, Bệnh viện Quân y 211 - Quân đoàn 34 cho biết, vừa cấp cứu kịp thời cho ông R.G. (SN 1976, trú xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) bị chiếc đinh dài 5 cm mắc kẹt trong cuống họng suốt hơn 2 ngày và trôi xuống vùng thượng vị.

Trước đó, ngày 17/8, trong lúc sử dụng búa để đóng đinh sửa chữa nhà, theo thói quen, ông G. đã ngậm 1 chiếc đinh trên miệng để tiện cho việc đóng tiếp theo. Nhưng trong lúc sơ sẩy, chiếc đinh đã rơi vào vùng cuống họng của nạn nhân.

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Chiếc đinh trong cổ họng ông G.

Ông G. sau đó cố chịu để chiếc đinh tự ra nhưng không được. Phải đến sáng 19/8, ông G. mới đến Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học của Bệnh viện Quân y 211 thăm khám. Qua chụp X-quang, các bác sĩ xác định chiếc đinh dài 5 cm ở vùng thượng vị cần lấy ra gấp.

Trưa cùng ngày, ekip nội soi của Khoa Tiêu hóa - Huyết học của bệnh viện đã dùng thủ thuật lấy chiếc đinh ra thành công, bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định.

Tiền Lê
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