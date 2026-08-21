Người đàn ông bất cẩn nuốt phải đinh dài 5 cm

TPO - Trong lúc đóng đinh sửa nhà, theo thói quen, ông G. (SN 1976, trú xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) vẫn ngậm chiếc đinh khác trong miệng sẵn sàng thực hiện thao tác tiếp theo. Tuy nhiên không may cho ông, chiếc đinh dự phòng ngậm ở miệng dài 5 cm bất ngờ rơi vào trong họng.

Ngày 21/8, Bệnh viện Quân y 211 - Quân đoàn 34 cho biết, vừa cấp cứu kịp thời cho ông R.G. (SN 1976, trú xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) bị chiếc đinh dài 5 cm mắc kẹt trong cuống họng suốt hơn 2 ngày và trôi xuống vùng thượng vị.

Trước đó, ngày 17/8, trong lúc sử dụng búa để đóng đinh sửa chữa nhà, theo thói quen, ông G. đã ngậm 1 chiếc đinh trên miệng để tiện cho việc đóng tiếp theo. Nhưng trong lúc sơ sẩy, chiếc đinh đã rơi vào vùng cuống họng của nạn nhân.

Chiếc đinh trong cổ họng ông G.

Ông G. sau đó cố chịu để chiếc đinh tự ra nhưng không được. Phải đến sáng 19/8, ông G. mới đến Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học của Bệnh viện Quân y 211 thăm khám. Qua chụp X-quang, các bác sĩ xác định chiếc đinh dài 5 cm ở vùng thượng vị cần lấy ra gấp.

Trưa cùng ngày, ekip nội soi của Khoa Tiêu hóa - Huyết học của bệnh viện đã dùng thủ thuật lấy chiếc đinh ra thành công, bệnh nhân hiện sức khỏe ổn định.