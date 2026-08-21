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Kiên quyết chặn người và xe qua các điểm ngập sâu tại Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gây nguy cơ mưa lớn diện rộng, ngập úng và sạt lở đất, Hà Nội yêu cầu các xã, phường và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó, kiên quyết cấm người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông duy trì sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển nhanh theo hướng Tây với vận tốc 20 - 25km/h. Hình thái thời tiết này đang gây ra những đợt mưa lớn diện rộng, kéo theo nguy cơ ngập lụt cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn Thủ đô.

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Lực lượng chức năng sẽ lập chốt trực gác, dựng rào chắn ngăn người và phương tiện đi vào các khu vực ngập sâu, nguy hiểm khi mưa lớn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chính quyền các xã, phường và đơn vị quản lý hạ tầng kích hoạt phương án ứng trực khẩn cấp. Trọng tâm của đợt ứng phó lần này là việc thiết lập các điểm chốt chặn tại những "rốn ngập", ngầm tràn, bờ taluy có nguy cơ sạt lở hoặc các đoạn đường có dòng nước chảy xiết.

Theo đó, tại các vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo từ xa và túc trực 24/24 giờ để điều tiết, phân luồng từ sớm. Khi nước dâng cao hoặc xuất hiện dấu hiệu sạt trượt, lực lượng ứng trực kiên quyết cấm toàn bộ người đi bộ lẫn phương tiện lưu thông qua lại, tránh các sự cố tai nạn và thiệt hại đáng tiếc.

Song song với việc chốt chặn, các tổ phản ứng nhanh và phương tiện cơ giới chuyên dụng như máy bơm dã chiến, xe hút, ca nô, xe cẩu cứu hộ cũng được huy động túc trực tại các trục giao thông huyết mạch. Khi xảy ra sự cố úng ngập gây cản trở đường bộ hoặc đường thủy nội địa, các mũi ứng trực sẽ lập tức giải tỏa dòng chảy, cứu hộ phương tiện chết máy và hạn chế tối đa nguy cơ giao thông bị chia cắt kéo dài.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường giám sát mực nước trên hệ thống sông, kênh mương chính, đồng thời triển khai phương án bảo vệ các công trình công cộng, kho tàng, bến bãi và hệ thống biển báo hiệu giao thông. Người tham gia giao thông được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến mưa ngập, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng trực gác và chủ động lựa chọn lộ trình an toàn khi di chuyển trong những ngày mưa lớn.

Phùng Linh
#Hà Nội #ngập lụt #sạt lở #áp thấp nhiệt đới #cứu hộ #giao thông

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