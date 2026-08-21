Quảng Ngãi quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ, một trường hợp khả năng xác định đúng danh tính

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại phường Trà Câu và xã Đăk Tờ Kan. Một hài cốt bước đầu được xác định khả năng là liệt sĩ Nguyễn Đình Nữ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1966.

Ngày 21/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện, quy tập thêm hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Trước đó, ngày 20/8, tại tổ dân phố An Thạch (phường Trà Câu), Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp Đồn Biên phòng Phổ Quang, Công an phường, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các nhân chứng tổ chức tìm kiếm tại ba khu vực.

Tính đến nay, các lực lượng đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng sử dụng máy múc, máy dò mìn kết hợp đào tìm thủ công. Tại khu vực vườn tràm bên hông Trường THCS Phổ An, lực lượng chức năng phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều di vật như cúc áo, khuy dép và răng.

Qua các dấu hiệu thu thập tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây là hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, vị trí phát hiện phù hợp với thông tin về liệt sĩ Nguyễn Đình Nữ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1966.

Theo ông Nguyễn Đình Nhe (trú ở phường Trà Câu), khi còn nhỏ, ông được cha chỉ vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Đình Nữ ở phía sau, bên hông Trường THCS Phổ An. Tuy nhiên, sau nhiều năm, địa hình thay đổi nên ông chỉ còn nhớ khu vực, không xác định được vị trí cụ thể.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều di vật như cúc áo, khuy dép và răng ở phường Trà Câu.

Gia đình liệt sĩ trước đó nhiều lần tổ chức tìm kiếm tại khu vực được người dân cung cấp thông tin nhưng chưa có kết quả. Theo thời gian, địa hình và thổ nhưỡng thay đổi khiến dấu tích phần mộ không còn rõ ràng.

Từ thông tin do thân nhân, nhân chứng và những người biết sự việc cung cấp, UBND phường Trà Câu đã tổ chức thu thập, đối chiếu thông tin, khảo sát thực địa, làm cơ sở tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Cùng thời gian này, tại thôn Tea Kan (xã Đăk Tờ Kan, tỉnh Quảng Ngãi) lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, đào tìm tại một khu vực rẫy cà phê.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Đăk Tờ Kan tại một khu vực rẫy cà phê.

Với sự hỗ trợ của máy dò mìn và các dụng cụ đào tìm thủ công, lực lượng chức năng đã đào, bóc tách khoảng 54 m³ đất. Qua đó, phát hiện và quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ cùng các di vật liên quan.

Tính đến nay, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã quy tập được 16 hài cốt. Trong đó, phường Đăk Cấm có 4 hài cốt, xã Đăk Pék 10 hài cốt, phường Trà Câu 1 hài cốt và xã Đăk Tờ Kan 1 hài cốt.