Máy bay Casa-295 chở 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ hạ cánh sân bay quân sự Gia Lâm

TPO - Đúng 11h30 ngày 21/8, máy bay vận tải quân sự Casa - 295 của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Máy bay vận tải quân sự Casa - 295 hạ cánh sân bay quân sự Gia Lâm

Trưa 21/8, máy bay vận tải quân sự Casa - 295 của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội), vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ mở ra hy vọng đưa các anh, các chị trở về với gia đình.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TP.HCM và các cơ quan, đơn vị tiến hành lễ bàn giao, tiếp nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. 7.104 mẫu sinh phẩm được niêm phong, đóng gói trong 100 thùng chuyên dụng và phủ Quốc kỳ.

Ban Tổ chức tiến hành lễ dâng hương, dâng hoa và thực hiện nghi thức di chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ về Trung tâm Giám định ADN thuộc Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để tiến hành công tác giám định ADN.

Việc giám định ADN nhằm phục vụ xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ góp phần xác định danh tính của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mở ra hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình.

Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được chuyển từ máy bay xuống.