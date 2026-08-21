Máy bay rơi gần trạm radar Alaska, không ai sống sót

TPO - Một máy bay thuê bao vừa rơi gần trạm radar hẻo lánh ở miền tây Alaska, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng, AP dẫn thông tin từ các quan chức hàng không liên bang và quân đội Mỹ cho biết.

Theo thông tin sơ bộ từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Cessna 441 khởi hành từ Anchorage và gặp nạn khi đang trên đường tới Cape Newenham, cách đó khoảng 724 km về phía tây nam. Tai nạn xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 20/8 (giờ địa phương).

Ông Clint Johnson, quan chức của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) phụ trách Alaska, cho biết trên máy bay có 2 phi công và 6 hành khách. Chuyến bay do Security Aviation khai thác.

Bộ Tư lệnh Alaska cho biết đây là chuyến bay dân sự theo hợp đồng. Các đội tìm kiếm và cứu nạn xác nhận không còn ai sống sót.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.

Chỉ các chuyến bay quân sự và chuyến bay thuê bao có giấy phép mới được phép hạ cánh tại Cape Newenham, vì cơ sở này do Không quân Mỹ quản lý.

Bộ Tư lệnh Alaska cho biết, danh tính hành khách và thành viên phi hành đoàn sẽ được công bố sau khi thân nhân của họ được thông báo.