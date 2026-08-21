Bổ nhiệm Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ

TPO - Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt giữ chức Trợ lý Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 20/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Dũng - Ủy viên Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt giữ chức Trợ lý ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 20/8/2026.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Trí Dũng có nhiều năm gắn bó với ngành xây dựng, từng đảm nhiệm các vị trí công tác từ Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế của Bộ Xây dựng.

Trước khi tham gia Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, ông Nguyễn Trí Dũng đã có kinh nghiệm 2 nhiệm kỳ làm Trợ lý lãnh đạo Chính phủ.