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Xã hội

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Quảng Ninh chuẩn bị đổi tên bộ máy, thay con dấu để lên thành phố

Hoàng Dương

TPO - Quảng Ninh đang gấp rút chuẩn bị đổi tên các tổ chức Đảng, cơ quan và cấp lại con dấu, bảo đảm bộ máy thành phố trực thuộc Trung ương có thể vận hành ngay sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện tổ chức, vận hành hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, khi thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

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Quảng Ninh chuẩn bị đổi tên bộ máy, thay con dấu để lên thành phố thực thuộc Trung ương.

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao tham mưu xây dựng tờ trình báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ Thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Cùng với việc đổi tên, Quảng Ninh cũng đề nghị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ được lấy ý kiến về các nội dung này.

Bốn đảng bộ trực thuộc tỉnh cũng được chuẩn bị phương án đổi tên. Cụ thể, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ninh đổi thành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố Quảng Ninh; Đảng bộ UBND tỉnh đổi thành Đảng bộ UBND Thành phố; Đảng bộ Công an tỉnh đổi thành Đảng bộ Công an Thành phố và Đảng bộ Quân sự tỉnh đổi thành Đảng bộ Quân sự Thành phố Quảng Ninh.

Các tổ chức trên cơ bản được giữ nguyên bộ máy, nhân sự; chức danh trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra được chuyển đổi phù hợp với tên gọi mới. Riêng Đảng bộ Than Quảng Ninh giữ nguyên tên gọi.

Quảng Ninh hiện có 54 đảng bộ xã, phường, đặc khu. Khi nghị quyết có hiệu lực, các đảng bộ này cùng Đảng bộ Than Quảng Ninh sẽ chuyển từ trực thuộc Tỉnh ủy sang trực thuộc Thành ủy Quảng Ninh. Tổ chức bộ máy và nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 tiếp tục được giữ nguyên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải hoàn thành dự thảo các văn bản và toàn bộ nội dung công việc được giao trước ngày 25/8.

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Cùng với việc đổi tên, Quảng Ninh cũng đề nghị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc chuyển đổi không chỉ diễn ra trong hệ thống tổ chức Đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ đổi tên, chuyển đổi tên gọi các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã được giao rà soát, thu hồi con dấu cũ và đăng ký con dấu mới, sẵn sàng sử dụng ngay khi nghị quyết thành lập thành phố có hiệu lực.

Công an tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm cấp đổi, bàn giao con dấu mới và thu hồi con dấu cũ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Công việc này phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 29/8, tránh để quá trình chuyển đổi làm gián đoạn hoạt động của bộ máy và việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 6/8, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Hồ sơ xác định Quảng Ninh đáp ứng đủ 7/7 tiêu chuẩn và 5/5 điều kiện, phương án tổ chức bộ máy là cơ bản giữ nguyên hệ thống hiện hành.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #thành phố trực thuộc trung ương #đổi tên #bộ máy #cơ quan

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