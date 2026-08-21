20 phim Việt đại chiến 4 tháng cuối năm

TPO - Theo chuyên gia, nhìn tổng thể, điện ảnh Việt năm 2026 đang duy trì được sức nóng về doanh thu và có số lượng phim thành công thương mại tương đối cao. Trong những tháng còn lại của năm, khoảng gần 20 phim Việt dự kiến lần lượt ra rạp, tạo nên một mùa phim dày đặc từ tháng 8 đến tháng 12.

Tính đến đầu tháng 8, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận hơn 30 phim nội địa phát hành thương mại tại rạp, tổng doanh thu ước tính gần 2.000 tỷ đồng. Con số cho thấy sức mua dành cho phim Việt tiếp tục được duy trì ở mức đáng kể.

Trong những tháng cuối năm, khoảng gần 20 phim Việt dự kiến lần lượt ra rạp, tạo nên một mùa phim dày đặc từ tháng 8 đến tháng 12. Các thể loại như kinh dị, hài, gia đình, trinh thám, hành động, huyền sử cùng xuất hiện, cho thấy các nhà làm phim đang tìm kiếm nhiều hướng đi mới hơn để chinh phục khán giả.

Loạt phim dự kiến ra mắt trong những tháng cuối năm là Hộ linh tráng sĩ, Trại buôn người, Quý tử vượt giàu, Án mạng karaoke, Chị chị em em 3, Mẹ mìn, Lên hương, Huyết thống, Trại giam hạnh phúc, Bò sữa bay, Ngày con còn mẹ, Sợi chỉ ...

Không còn là cuộc chơi của riêng phim kinh dị

Trong danh sách phim nửa cuối năm, dễ nhận thấy kinh dị vẫn giữ vị trí quan trọng nhưng không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vào đó, các nhà sản xuất đang tích cực pha trộn thể loại để tạo ra những sản phẩm có dấu ấn riêng.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là ví dụ. Bộ phim của Huỳnh Lập xoay quanh Trí Bình và ông Thời - cựu chiến binh thuộc thế hệ trước. Sự đối lập về lối sống và quan niệm giữa hai ông cháu trở thành nền tảng cho câu chuyện về gia đình, ký ức chiến tranh và hành trình tìm kiếm giá trị của bản thân. Phim có sự tham gia của NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Tín Nguyễn bên cạnh Huỳnh Lập.

Ngày 21/8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu gần vượt mốc 70 tỷ đồng doanh thu.

Điều đáng chú ý là tác phẩm không chỉ dựa vào tiếng cười. Yếu tố tâm linh được đưa vào câu chuyện gia đình, giúp bộ phim vừa tiếp cận khán giả thích hài vừa giữ được màu sắc kỳ bí. Cách pha trộn này phần nào lý giải sức hút ban đầu của phim. Trước khi chính thức phát hành rộng rãi, tác phẩm đã đạt gần 2,9 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm, sau đó tiếp tục vượt mốc 30 tỷ đồng chỉ sau vài ngày.

Ở hướng khác, Án mạng karaoke thử nghiệm công thức hài - trinh thám. Phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, với Võ Thanh Hòa giữ vai trò giám đốc sáng tạo, kể về một nhóm người đi nghỉ dưỡng tại vùng núi biệt lập. Sau khi bà Thủy do Vân Dung thủ vai bị sát hại, chuyến đi biến thành cuộc truy tìm hung thủ. Dàn diễn viên có Vân Dung, Đại Nghĩa, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Trịnh Thảo...

Nhiều tác phẩm kinh dị cạnh tranh trong nửa cuối 2026.

Tên phim từng trở thành đề tài bàn luận khi dự án đổi từ Án mạng núi cấm thành Án mạng karaoke. Tuy nhiên, thay vì thuần kinh dị như những hình ảnh đầu tiên có thể khiến khán giả hình dung, ê-kíp xác định trinh thám và hài mới là hai màu sắc chính.

Ra rạp trong nửa cuối năm 2026 còn có Huyết thống - phim kinh dị khai thác câu chuyện về những bi kịch kéo dài qua nhiều đời của những người chung huyết thống, gắn với yếu tố nghiệp báo.

Bài toán giữ nhiệt

Nhìn vào danh sách phim chờ ra rạp trong cuối năm 2026, biên kịch Trần Khánh Hoàng cho rằng với doanh thu gần 2.000 tỷ đồng sau hơn 7 tháng, tổng doanh thu phim Việt cả năm có khả năng tiến tới vùng 3000-3.500 tỷ đồng.

Khả năng chạm mốc cao hơn sẽ phụ thuộc vào việc thị trường có xuất hiện thêm nhiều tác phẩm vượt 100 tỷ đồng trong giai đoạn cuối năm hay không.

Theo chuyên gia, nhìn tổng thể, điện ảnh Việt năm 2026 đang duy trì được sức nóng về doanh thu và có số lượng phim thành công thương mại tương đối cao. Dù vậy, sự chênh lệch lớn giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối bảng cho thấy thị trường tiếp tục chưa phát triển đồng đều.

Hộ linh tráng sĩ có nhiều yếu tố hứa hẹn bùng nổ doanh thu.

Thực tế này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc lựa chọn đề tài, phát triển kịch bản, xác định nhóm khán giả và xây dựng chiến lược phát hành.

Quy mô chung của thị trường có thể tiếp tục tăng đến cuối năm, nhưng mức độ rủi ro đối với từng dự án vẫn ở mức cao. Thành công phòng vé không chỉ phụ thuộc vào việc bộ phim có mặt ngoài rạp, mà còn nằm ở khả năng tạo ra một lý do đủ thuyết phục để khán giả lựa chọn giữa ngày càng nhiều nội dung giải trí.

Một trong những dự án khác biệt nhất của mùa phim cuối năm là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh. Phim lấy chất liệu từ thời Đinh Tiên Hoàng, xoay quanh hành trình của những hộ linh tráng sĩ được giao nhiệm vụ đưa linh cữu nhà vua đến nơi an táng trong bối cảnh triều đình biến động.

Tác phẩm do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, phần hành động có sự tham gia của Johnny Trí Nguyễn. Dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến.

Với thời lượng được công bố khoảng 155 phút, bộ phim cho thấy tham vọng tạo nên một tác phẩm hành động - huyền sử có quy mô lớn. Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan tiếp tục tái hợp sau Báu vật trời cho, trong khi Trần Thiên Tú trở lại màn ảnh với vai nữ chính sau nhiều năm học tập và hoạt động nghệ thuật.

Nếu thành công, Hộ linh tráng sĩ có thể tạo thêm hướng đi đáng chú ý cho điện ảnh thương mại Việt, đó là công thức khai thác lịch sử, huyền sử nhưng tiếp cận bằng ngôn ngữ hành động và giải trí. Đây là bài toán khó bởi chất liệu lịch sử vừa đòi hỏi tính thuyết phục về bối cảnh, vừa phải đủ hấp dẫn để cạnh tranh với những sản phẩm giải trí quốc tế.

Trong khi đó, Quý tử vượt giàu trở về với nhóm phim hài - gia đình, xoay quanh vợ chồng Diệp - Phát và cậu con trai Phú Quý. Thu Trang và Tiến Luật đảm nhận hai vai chính, trong khi Nguyễn Quang Dũng ngồi ghế đạo diễn. Phim dự kiến ra rạp ngày 28/8.

Đề tài gia đình có thêm Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Trong phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai bà Tím, người mẹ có hai con và mang theo những câu chuyện chưa thể giải quyết trong quá khứ.

Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, cô con gái trưởng thành nhưng vẫn tồn tại khoảng cách lớn với mẹ. Hai người yêu thương nhau nhưng cách thể hiện tình cảm, những khác biệt trong suy nghĩ và các tổn thương tích tụ khiến mối quan hệ ngày càng trở nên căng thẳng.

Hồng Đào, Phương Anh Đào bảo chứng doanh thu cho phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Những tác phẩm về gia đình đi theo công thức quen thuộc nhưng vẫn có thị trường riêng. Gia đình, khoảng cách thế hệ, cách cha mẹ nuôi dạy con và những tình huống đời thường luôn là chất liệu dễ tiếp cận. Tuy nhiên, sau nhiều năm phim hài - gia đình liên tục xuất hiện, khán giả đã trở nên khó tính hơn. Một bộ phim muốn thắng không thể chỉ dựa vào danh tiếng của diễn viên.

Cuộc đua của những ngôi sao

Một điểm đáng chú ý khác của mùa phim cuối năm là sự xuất hiện dày đặc của những ngôi sao phòng vé, diễn viên từng có phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng.

Chị chị em em 3 là trường hợp tiêu biểu. Bộ phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10, đánh dấu lần đầu Kỳ Duyên và Steven Nguyễn đóng cặp. Kỳ Duyên hóa thân thành một phụ nữ Kinh Bắc xưa, trong khi Steven Nguyễn đảm nhận vai nam chính.

Sau hai tháng ghi hình tại Bắc Ninh, dự án bước vào hậu kỳ với ê-kíp hơn 120 người. Đáng chú ý, vai của Steven Nguyễn ban đầu thậm chí không có trong kịch bản và sau đó được bổ sung trong quá trình phát triển dự án. Điều này khiến bộ phim có thêm một “ẩn số” bên cạnh sức hút của thương hiệu Chị chị em em và cái tên Kỳ Duyên.

﻿ Hoa hậu Kỳ Duyên và Steven Nguyễn đóng Chị chị em em 3.

Lên hương lại gây chú ý bằng sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên. Phim của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông có sự tham gia của Hồng Đào, NSND Hồng Vân, Võ Tấn Phát, Tuyết Thu, Hạ Anh, Quốc Khánh. Trong khi đó, Hộ linh tráng sĩ có Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần bảo chứng doanh thu. Án mạng xém hoàn hảo có nam diễn viên triển vọng Ma Ran Đô.

Mùa phim cuối năm sẽ là phép thử rõ hơn cho khả năng phân hóa của thị trường. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã có màn khởi đầu tích cực. Hộ linh tráng sĩ và Quý tử vượt giàu cùng bước vào cuộc đua dịp Quốc khánh. Lên hương nối dài mùa phim tháng 9, sau đó là Án mạng karaoke, Chị chị em em 3 và nhiều dự án khác.