Một bộ phim Việt chưa chiếu chính thức đã thu 70 tỷ đồng

TPO - "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" thu gần 70 tỷ đồng nhờ chuỗi suất chiếu sớm kéo dài hơn 6 ngày. Đây là chiến lược tận dụng khán giả, tránh đối đầu nhiều đối thủ mạnh mùa phim lễ được nhiều nhà sản xuất thực hiện.

Chiêu của Huỳnh Lập

Sáng 21/8, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu khởi chiếu toàn quốc. Trước ngày phát hành chính thức, bộ phim của đạo diễn Huỳnh Lập mang lại kết quả khả quan, là bộ phim đầu tiên của chuỗi phim lễ 2/9 thuận lợi tiến đến mốc 100 tỷ đồng.

Phim mở suất chiếu sớm từ 18h ngày 14/8, sau đó chiếu cả ngày 15-16/8. Sau cuối tuần đầu tiên, nhà sản xuất bỗng tăng suất chiếu nối dài đến ngày 20/8. Phim có mặt tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc với hàng nghìn suất mỗi ngày, không còn giới hạn ở một số khung giờ buổi tối như cách tổ chức suất chiếu sớm thông thường.

Dữ liệu của Box Office Vietnam ngày 21/8 ghi nhận tổng doanh thu của Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đạt hơn 69,59 tỷ đồng, bán khoảng 780.000 vé sau hơn 6 ngày chiếu sớm. Trong ngày khởi chiếu chính thức, phim của Huỳnh Lập thu hơn 4,6 tỷ đồng, bán 52.321 vé qua 3.422 suất chiếu, tiếp tục đứng đầu phòng vé Việt.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có sự tham gia của Cody Nam Võ (ảnh trên), Gin Tuấn Kiệt và NSƯT Cao Minh.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu kể về Trí Bình, người trẻ Gen Z muốn sử dụng căn nhà của gia đình để mở quán cà phê. Không thuyết phục được cha mẹ, Bình về quê tìm ông nội là ông Thời, cựu chiến binh sống khép kín.

Phim có sự tham gia của NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Tín Nguyễn và Gin Tuấn Kiệt. Gin Tuấn Kiệt đảm nhận vai ông Thời lúc trẻ, xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng. Tác phẩm kết hợp yếu tố gia đình, hài, tâm linh, phát hành trong giai đoạn hướng tới dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Xếp thứ hai là Insidious 6: Quỷ quyệt - Ranh giới vô định, thu khoảng 1,4 tỷ đồng trong ngày. Phim hoạt hình Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ nghỉ yêu quái của tớ đứng thứ ba với hơn 944 triệu đồng. Người Nhện: Khởi đầu mới và The Odyssey lần lượt thu khoảng 721 triệu đồng và 370 triệu đồng/ngày.

Xét tổng doanh thu, Người Nhện: Khởi đầu mới vẫn là tác phẩm ăn khách nhất trong nhóm phim đang chiếu, với hơn 202,9 tỷ đồng. The Odyssey đạt hơn 106,3 tỷ đồng. Hai phim mới gồm Insidious 6 và phần mới của Shin - Cậu bé bút chì lần lượt có tổng doanh thu hơn 6 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng.

Kiếm bộn tiền nhờ chiếu sớm

Theo cách vận hành phổ biến tại rạp chiếu, suất chiếu sớm - thường được gọi là “sneak show” - chỉ chiếu sớm trong khoảng 1-3 ngày, giới hạn ở một vài khung giờ buổi tối.

Mục tiêu ban đầu của hình thức này là thăm dò phản ứng khán giả. Khi phim nhận phản hồi tích cực, những bình luận đầu tiên trên mạng xã hội có thể tạo hiệu ứng truyền miệng trước ngày khởi chiếu. Doanh số của các suất sớm cũng giúp cụm rạp đánh giá nhu cầu để quyết định tăng hoặc giảm suất.

Tại thị trường Việt Nam, thời gian chiếu sớm của một số bộ phim ngày càng kéo dài. Từ một vài khung giờ thử nghiệm, phim có thể chiếu liên tục trong gần một tuần, phủ sóng hầu hết cụm rạp. Về bản chất, tác phẩm được phát hành rộng rãi, dù vẫn được truyền thông là "chiếu sớm".

Ở Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, suất chiếu sớm ban đầu chỉ là tối 14/8 và hai ngày 15-16/8. Từ ngày 17-20/8, phim bổ sung lịch tại nhiều địa phương. Trước ngày chính thức khởi chiếu, tác phẩm "hưởng trọn" lịch chiếu 6 ngày liên tiếp, thu gần 70 tỷ đồng.

Huỳnh Lập tận dụng thành công lợi thế suất chiếu sớm, giúp tác phẩm thu gần 70 tỷ đồng.

Chiến lược này từng được Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng tận dụng thành công. Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được định vị cho mùa phim lễ 30/4-1/5, có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 16/4 và chiếu cả ngày từ 17-19/4. Theo kế hoạch phát hành được công bố, phim dự kiến khởi chiếu chính thức ngày 24/4.

Sau giai đoạn đầu, lịch chiếu của phim duy trì liên tục thay vì tạm ngừng để chờ ngày phát hành chính thức. Ngày 23/4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng vượt mốc 100 tỷ đồng. Thành tích được xác lập sau khoảng 6,5 ngày tính từ suất chiếu đầu tiên, nhưng vẫn sớm hơn một ngày so với mốc khởi chiếu chính thức.

Cách quảng bá “đạt 100 tỷ đồng trước ngày khởi chiếu” không sai về lịch phát hành, nhưng phải hiểu rõ phim đã bán vé, chiếu rộng rãi và tạo doanh thu liên tục trong khoảng một tuần. Sau hơn một tháng có mặt tại rạp, tác phẩm đạt 200 tỷ đồng và trở thành phim kinh dị Việt đầu tiên chạm mốc doanh thu trên.

Trước đó, nhiều phim từng hưởng lợi từ các suất chiếu đặc biệt. Em chưa 18 thu 13,2 tỷ đồng sau hai ngày chiếu sớm năm 2017. Phản hồi tốt giúp phim được các cụm rạp tăng suất ngay khi phát hành chính thức, kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu 171 tỷ đồng.

Năm 2025, Nhà gia tiên của Huỳnh Lập cũng chiếu đặc biệt từ tối 19/2 và cả ngày 20/2, trước khi khởi chiếu chính thức ngày 21/2. Đại diện phát hành cho biết phim bán một triệu vé trong 5 ngày tính cả suất chiếu sớm.

Chiếu sớm mang lại nhiều lợi thế cho nhà phát hành, nhất là có thể tận dụng khoảng trống phòng vé, tăng mạnh doanh thu trước khi đối thủ xuất hiện. Ngoài ra, phản ứng tích cực của nhóm khán giả đầu tiên trở thành công cụ quảng bá hiệu quả. Mặt khác, thành tích đạt được trước ngày khởi chiếu thường được truyền thông theo hướng “chưa chiếu đã thu hàng chục tỷ đồng”, tạo tâm lý cho khán giả "đây là phim hay, phải ra rạp xem cho bằng được".