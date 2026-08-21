Hai cảnh báo trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày

TPO - Trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, các địa phương được yêu cầu kiểm soát giá dịch vụ, duy trì đường dây nóng, xử lý tình trạng chèo kéo, ép khách. Du khách cũng được cảnh báo rủi ro khi tham gia các tour tự phát hoặc chương trình do cá nhân, KOL, KOC tổ chức không đủ điều kiện.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến 2/9. Lượng người đi du lịch được dự báo tăng trong kỳ nghỉ dài, đặt ra yêu cầu về kiểm soát chất lượng dịch vụ, giá cả và an toàn tại các điểm đến.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã có văn bản gửi các Sở quản lý du lịch tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Quốc khánh 2/9 và những tháng cuối năm 2026.

Đây cũng là cơ sở để du khách có thêm kinh nghiệm khi du lịch, đồng thời tự bảo vệ mình trước những rủi ro về du lịch trong kỳ nghỉ dài ngày.

Cảnh báo tour do cá nhân, KOL, KOC tổ chức

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ tại các địa phương trong thời gian cao điểm. Bên cạnh đó, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị tăng cường khuyến cáo đối với chính du khách khi lựa chọn chương trình du lịch.

Lượng người đi du lịch được dự báo tăng trong kỳ nghỉ dài, đặt ra yêu cầu về kiểm soát chất lượng dịch vụ, giá cả và an toàn tại các điểm đến. Ảnh: Dương Triều.

Khách được khuyến cáo tham gia bảo hiểm du lịch và ưu tiên lựa chọn chương trình do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý yêu cầu có hình thức cảnh báo rủi ro đối với “các tour du lịch tự phát hoặc các chương trình du lịch do cá nhân, KOL, KOC quảng bá, tổ chức không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Yêu cầu này đặt ra trong bối cảnh du khách có nhiều kênh tiếp cận và đặt dịch vụ trực tuyến. Việc một chuyến đi được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội không đồng nghĩa đơn vị đứng ra tổ chức đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh du lịch.

Vì vậy, thông tin về đơn vị tổ chức, dịch vụ cung cấp và điều kiện bảo đảm an toàn là những yếu tố du khách cần kiểm tra trước khi lựa chọn.

Trao đổi thêm với PV Tiền Phong về nội dung khuyến cáo này, ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel - nhận định xu hướng KOL, KOC trực tiếp gom khách, bán và tổ chức tour là xu hướng tất yếu khi mạng xã hội ngày càng trở thành kênh tạo cảm hứng và bán sản phẩm du lịch.

Theo đại diện doanh nghiệp lữ hành, mạng xã hội đang trở thành một trong những kênh quan trọng để du khách tìm kiếm ý tưởng và lựa chọn chuyến đi.

Tuy nhiên, trước khi thanh toán, khách hàng cần kiểm tra kỹ người bán, đơn vị tổ chức, hợp đồng, giấy phép, bảo hiểm cũng như trách nhiệm của các bên nếu xảy ra sự cố.

Từ góc độ doanh nghiệp, việc KOL, KOC hợp tác với các đơn vị lữ hành được đánh giá là hướng đi phù hợp hơn so với việc cá nhân tự đứng ra tổ chức tour. KOL, KOC có lợi thế về cộng đồng người theo dõi, khả năng sản xuất nội dung và tạo ảnh hưởng, trong khi doanh nghiệp lữ hành có hệ thống vận hành, mạng lưới nhà cung cấp, nhân sự, bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý.

Khách được khuyến cáo tham gia bảo hiểm du lịch và ưu tiên lựa chọn chương trình do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức. Ảnh: Dương Triều.

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cho rằng khi lựa chọn tour, bên cạnh giá, du khách cần xác định rõ ai là đơn vị tổ chức, bên nào trực tiếp thu tiền, chủ thể ký hợp đồng và đơn vị chịu trách nhiệm nếu phát sinh sự cố. Đây là những thông tin quan trọng để phân biệt hoạt động quảng bá của KOL, KOC với hoạt động kinh doanh lữ hành chuyên nghiệp.

Thực tế, mức giá hấp dẫn hoặc nội dung trên mạng xã hội có thể tác động đến quyết định mua tour, nhưng khả năng vận hành và trách nhiệm của đơn vị tổ chức mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi, an toàn của khách trong suốt chuyến đi.

Tạm dừng tour đến nơi có thời tiết nguy hiểm

Trong kỳ nghỉ lễ, an toàn tại các điểm du lịch ven biển, miền núi và những nơi tổ chức hoạt động vui chơi dưới nước cũng được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam lưu ý.

Các khu, điểm có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trên đường thủy nội địa.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại khu vực ven biển và miền núi được yêu cầu thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết. Các chương trình đến khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, sạt lở đất, sóng to, gió giật mạnh phải kịp thời tạm dừng cho tới khi điều kiện thời tiết ổn định.

Sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong trên vùng biển Phú Quốc, nhiều doanh nghiệp lữ hành tăng cường lưu ý cho du khách về việc đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch ven biển.

Cùng với các biện pháp quản lý, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị địa phương tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phát triển sản phẩm du lịch về nguồn gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng tại địa phương.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách trong nước và quốc tế, tăng liên kết giữa các địa phương để phát triển sản phẩm du lịch liên vùng trong những tháng cuối năm.