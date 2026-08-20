Xúc động được ‘xuyên không’ nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

TPO - Hàng trăm bạn trẻ đã trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình thông qua chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" và trở về với những hoài niệm đáng quý.

Sáng 19/8, đúng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và trước thềm Quốc khánh 2/9, tại Dinh Độc Lập (TPHCM) đã diễn ra chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng.

Chương trình diễn ra dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), do Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông - CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức thực hiện.

Đến với chương trình, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), công chúng như được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (giữa) cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) trải nghiệm thời khắc lịch sử của dân tộc thông qua kính VR.

Là một trong những đại biểu đầu tiên trải nghiệm tại chương trình, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) bày tỏ niềm phấn khởi khi có dịp nghe lại những thanh âm đầy tự hào vang vọng tại Quảng trường Ba Đình đúng 81 năm trước - điều mà trước đây ông chỉ được nghe qua radio.

“Coi lại vui quá, công nghệ đã giúp tái hiện những chuyện ngày xưa một cách rõ ràng”, vị Đại tá anh hùng nói và đánh giá cao những người đã cất công tập hợp tư liệu cũng như đem lại lại những khoảnh khắc đặc biệt, rõ ràng như vậy đến với công chúng.

Bạn trẻ vui mừng được gặp và chụp ảnh lưu niệm cùng Anh hùng Tư Cang.

Chia sẻ thêm, người anh hùng 99 tuổi mong rằng thế hệ trẻ hiện nay quý trọng nền độc lập đã đổi bằng biết bao xương máu đổ xuống của các thế hệ cha ông. Ông nói: “Bây giờ chúng ta tiến vào kỷ nguyên vươn mình, mong rằng các bạn trẻ tiếp tục phát huy truyền thống, tấm gương của những người đi trước; cố gắng học tập để nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đất nước”.

Các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hân hoan tham dự và cùng trải nghiệm tại chương trình.

Cùng với hàng trăm người đến Dinh Độc Lập, Nguyễn Kim Ngọc (sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM) nói bạn đã có mặt tại di tích đặc biệt này từ hơn 7h. Dù sau hơn 3 giờ chờ đến lượt, nữ sinh vẫn hào hứng để có trải nghiệm cảm giác hòa trong dòng người nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

“Cảm giác ấy rất hoài niệm, giống như khi mình học lịch sử và tự hào về những người anh hùng”, Ngọc chia sẻ và nói sau trải nghiệm “xuyên không” này bạn muốn có chuyến đi đến Quảng trường Ba Đình và thăm Lăng Bác.

Kim Ngọc (bên phải) xếp hàng hơn 3 giờ đồng hồ chờ đến lượt trải nghiệm.

Bạn Lê Thị Huyền Thoại (quê Lâm Đồng, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM) bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được hòa mình vào thời điểm lịch sử của dân tộc và chứng kiến không khí hào hùng đó.

Là người trẻ thích tham gia các hoạt động về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước, Huyền Thoại nói việc tham gia những sự kiện này là dịp nhớ lại lời dạy của cha ông, của Bác Hồ. “Mình tự nhủ sẽ cố gắng đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, cô bạn nói.

Huyền Thoại (người cầm cờ Tổ quốc) "xuyên không" về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Các nghệ sĩ, người đẹp cùng trở về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.

Đông đảo nhân dân, các bạn thanh thiếu niên đến với chương trình.

Anh Patrick Kieviet và chị Christine Kieviet (đến từ Hà Lan) cùng trải nghiệm thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ngô Tùng

Tham dự chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nêu rõ hai địa danh (Dinh Độc Lập và Quảng trường Ba Đình), hai thời khắc, cùng gợi nhắc về một hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

“Việc kết nối hai không gian lịch sử thông qua công nghệ thực tế ảo không chỉ mang đến một trải nghiệm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, trực quan hơn đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận.

Lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh đây là điều rất quan trọng trong bối cảnh cuộc sống hiện nay có nhiều thay đổi, cách thức tiếp nhận thông tin của giới trẻ cũng thay đổi nhanh chóng. Những hình thức giáo dục truyền thống cần gần gũi hơn, sinh động hơn, để lịch sử không trở thành những câu chuyện xa xôi, mà trở thành sự trải nghiệm, cảm nhận, kết nối với đời sống thực tiễn hôm nay.