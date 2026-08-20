Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xúc động được ‘xuyên không’ nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Ngô Tùng

TPO - Hàng trăm bạn trẻ đã trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử của dân tộc, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình thông qua chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" và trở về với những hoài niệm đáng quý.

Sáng 19/8, đúng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và trước thềm Quốc khánh 2/9, tại Dinh Độc Lập (TPHCM) đã diễn ra chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng.

Chương trình diễn ra dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), do Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông - CDIT thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức thực hiện.

Đến với chương trình, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), công chúng như được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

anh-5.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Tàu (giữa) cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (bìa phải) trải nghiệm thời khắc lịch sử của dân tộc thông qua kính VR.

Là một trong những đại biểu đầu tiên trải nghiệm tại chương trình, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) bày tỏ niềm phấn khởi khi có dịp nghe lại những thanh âm đầy tự hào vang vọng tại Quảng trường Ba Đình đúng 81 năm trước - điều mà trước đây ông chỉ được nghe qua radio.

“Coi lại vui quá, công nghệ đã giúp tái hiện những chuyện ngày xưa một cách rõ ràng”, vị Đại tá anh hùng nói và đánh giá cao những người đã cất công tập hợp tư liệu cũng như đem lại lại những khoảnh khắc đặc biệt, rõ ràng như vậy đến với công chúng.

2t8a0268.jpg
2t8a0276.jpg
Bạn trẻ vui mừng được gặp và chụp ảnh lưu niệm cùng Anh hùng Tư Cang.

Chia sẻ thêm, người anh hùng 99 tuổi mong rằng thế hệ trẻ hiện nay quý trọng nền độc lập đã đổi bằng biết bao xương máu đổ xuống của các thế hệ cha ông. Ông nói: “Bây giờ chúng ta tiến vào kỷ nguyên vươn mình, mong rằng các bạn trẻ tiếp tục phát huy truyền thống, tấm gương của những người đi trước; cố gắng học tập để nâng cao trình độ, góp phần xây dựng đất nước”.

2t8a0295.jpg
2t8a0413.jpg
Các cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hân hoan tham dự và cùng trải nghiệm tại chương trình.

Cùng với hàng trăm người đến Dinh Độc Lập, Nguyễn Kim Ngọc (sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM) nói bạn đã có mặt tại di tích đặc biệt này từ hơn 7h. Dù sau hơn 3 giờ chờ đến lượt, nữ sinh vẫn hào hứng để có trải nghiệm cảm giác hòa trong dòng người nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

“Cảm giác ấy rất hoài niệm, giống như khi mình học lịch sử và tự hào về những người anh hùng”, Ngọc chia sẻ và nói sau trải nghiệm “xuyên không” này bạn muốn có chuyến đi đến Quảng trường Ba Đình và thăm Lăng Bác.

2t8a0497.jpg
Kim Ngọc (bên phải) xếp hàng hơn 3 giờ đồng hồ chờ đến lượt trải nghiệm.

Bạn Lê Thị Huyền Thoại (quê Lâm Đồng, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM) bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi được hòa mình vào thời điểm lịch sử của dân tộc và chứng kiến không khí hào hùng đó.

Là người trẻ thích tham gia các hoạt động về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước, Huyền Thoại nói việc tham gia những sự kiện này là dịp nhớ lại lời dạy của cha ông, của Bác Hồ. “Mình tự nhủ sẽ cố gắng đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, cô bạn nói.

2t8a0480.jpg
Huyền Thoại (người cầm cờ Tổ quốc) "xuyên không" về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
2t8a0177.jpg
Các nghệ sĩ, người đẹp cùng trở về thời khắc thiêng liêng của dân tộc.
2t8a0323.jpg
2t8a0508.jpg
2t8a0589.jpg
Đông đảo nhân dân, các bạn thanh thiếu niên đến với chương trình.
2t8a0573.jpg
Anh Patrick Kieviet và chị Christine Kieviet (đến từ Hà Lan) cùng trải nghiệm thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ngô Tùng

Tham dự chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nêu rõ hai địa danh (Dinh Độc Lập và Quảng trường Ba Đình), hai thời khắc, cùng gợi nhắc về một hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

“Việc kết nối hai không gian lịch sử thông qua công nghệ thực tế ảo không chỉ mang đến một trải nghiệm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, trực quan hơn đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận.

Lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh đây là điều rất quan trọng trong bối cảnh cuộc sống hiện nay có nhiều thay đổi, cách thức tiếp nhận thông tin của giới trẻ cũng thay đổi nhanh chóng. Những hình thức giáo dục truyền thống cần gần gũi hơn, sinh động hơn, để lịch sử không trở thành những câu chuyện xa xôi, mà trở thành sự trải nghiệm, cảm nhận, kết nối với đời sống thực tiễn hôm nay.

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra trong ba ngày (19-21/8) tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập).

Ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào năm 2025, Trở về thời khắc thiêng liêng đã tạo sức hút lớn tại Hà Nội, với hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Ngô Tùng
#bạn trẻ #Dinh Độc Lập #TPHCM #Quảng trường Ba Đình #Tuyên ngôn Độc lập #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Đại tá Nguyễn Văn Tàu #xuyên không

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe