Cao Minh Thiên Tùng ra mắt MV 'Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm'

Hoà cùng tinh thần yêu nước của toàn dân tộc nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nghệ sĩ trẻ Cao Minh Thiên Tùng vừa cho ra mắt MV “Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm”.

Theo đó, MV như một lời tri ân đến các thế hệ cha ông đã để lại tuổi trẻ, để lại một phần máu thịt của mình tại chiến trường vì hoà bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Cao Minh Thiên Tùng cho biết, chất liệu để viết nên ca khúc “Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm” của mình là cảm nhận về sự khốc liệt chiến tranh thông qua phim ảnh, những hình ảnh “sẻ chia từng hạt cơm, từng bát nước cùng khóc rồi cùng cười, cùng sống để cùng nhìn đồng đội ta vẫn ở đây" của những người cùng chung một chiến hào; là sự có nhau mỗi ngày của đồng đội chỉ cần vượt qua cái chết để mỗi ngày được nhìn thấy sớm mai cùng nhau, cùng hy sinh cho lý tưởng hoà bình dân tộc.

Cùng với đó, là sự biết ơn và tri ân sự hy sinh của thế hệ cha anh bằng việc khắc hoạ hình ảnh người chiến sĩ qua góc nhìn của thế hệ Gen Z, dù thời gian năm tháng phôi phai, thì những cống hiến của thế hệ đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc luôn khắc ghi trong tim thế hệ trẻ hôm nay.

MV được tái hiện bằng công nghệ AI tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian, công sức của Cao Minh Thiên Tùng.

Điều đặc biệt, MV được tái hiện bằng công nghệ AI tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian, công sức. Điều đó đã được Cao Minh Thiên Tùng chia sẻ trên trang cá nhân: “Em muốn cống hiến cho Tổ quốc bằng những gì mình đang có. Em biết ơn và trân trọng hoà bình”.

Cao Minh Thiên Tùng sinh 2004. Với năng khiếu nghệ thuật vốn có, từ nhỏ Tùng đã từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật dành cho lứa tuổi thiếu nhi và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận: giải Á quân Người hùng tí hon; Top 5 Vietnam Idol Kids; cùng hơn 100 huy chương Vàng, Bạc ở các cuộc thi DanceSport trong nước và quốc tế khi Tùng mới lên 9 tuổi.

Cao Minh Thiên Tùng trở lại đầy ấn tượng với MV “Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm”.

Vừa qua, Cao Minh Thiên Tùng cũng đã gây bão mạng xã hội khi tham gia trend Tháp drill với cái tên “Hoàng tử Drill” cùng chiếc mặt nạ và vương miện do anh tự chế.

Trở lại với con đường nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng, với MV “Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm” cho thấy một Cao Minh Thiên Tùng trưởng thành và trách nhiệm, lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng; cùng sự bền bỉ khẳng định bản thân trên con đường nghệ thuật.