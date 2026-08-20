Giải mã hiện tượng cháy vé BIGBANG

TP - Toàn bộ vé của 2 đêm concert BIGBANG tại Hà Nội (24 và 25/10) đã ở trạng thái “sold out” (hết vé) sau 3 đợt mở bán. Đợt mở bán vé cuối cùng sáng 17/8, cũng chỉ diễn ra trong một tiếng rưỡi đã hết veo. Ban Tổ chức không công bố bao nhiêu vé đã được đẩy ra thị trường trong hai đêm nhưng với sức chứa của Sân vận động Mỹ Đình không thể dưới 40.000 người/đêm.

Ðợi chờ trong chiêm bao

Khán giả An Thị Thu Hằng nhận định, hiện tượng sốt vé BIGBANG không có gì bất ngờ. Ngay từ đầu cuộc đua săn vé, cô đã chấp nhận bỏ tiền cho lực lượng camp vé (canh và mua vé hộ). “Mua qua hình thức này nên vé của tôi chênh 1 triệu đồng", cô nói. Cô chọn hạng vé Premium Seating giá 7,5 triệu đồng, phải chi tổng 8,5 triệu đồng. Nhưng đó là cái giá xứng đáng trong tình cảnh săn vé thảm khốc, thật giả lẫn lộn, hiện nay.

BIGBANG “gây sốt” thị trường vé concert Việt

Trên hội nhóm trao đổi vé concert BIGBANG vé Cat 3 giá gốc 3,5 triệu đồng/vé đang được đẩy lên 6 triệu đồng/vé. “Bán lỗ cũng sợ lừa đảo nhưng chuyển nhượng vé giá cao cũng có nguy cơ”, một tài khoản cảnh báo. Tài khoản ấy cũng khuyến cáo, khi giao dịch phải quay clip viết cam kết để sau còn khởi kiện.

Một quý bà có kinh nghiệm “đu” concert nội, ngoại chỉ điểm: “Vé mới bán xong nên chợ vé không giảm giá ngay được. Bởi thời điểm này vé sẽ nóng nhất khi tâm lý sợ bị bỏ lỡ được đẩy lên cao”. Người giàu kinh nghiệm vẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để mua vé qua hình thức chuyển nhượng.

Vì sao BIGBANG lại tạo ra cơn chấn động về vé? Trong khi nhóm nhạc nổi tiếng tới Việt Nam chỉ với 3 thành viên và thời hoàng kim của nhóm cũng đã lùi xa? Khán giả An Thị Thu Hằng nói rằng, cô quyết tâm mua bằng được vé concert BIGBANG vì nhóm nhạc gắn với tuổi thơ của cô. Giữa một dàn nhóm nhạc Kpop lúc ấy trọng ngoại hình thì BIGBANG đi theo hướng khác: ngoại hình bình thường nhưng phá cách trong âm nhạc. Mỗi thành viên đều có thế mạnh riêng và tỏa sáng theo cách riêng.

"G-Dragon mạnh về sáng tác và phong cách trình diễn ấn tượng. Taeyang trầm ổn kiên trì, từ rapper chăm chỉ tập luyện thành ca sĩ hát chính. Thành viên T.O.P thành công với vai trò diễn viên. Daesung và Seung Ri cũng là những ngôi sao tài năng lấp lánh. Nói chung họ đều là những nghệ sĩ chăm chỉ và cần cù sáng tạo để tạo nên thành công cá nhân và thành công nhóm”, Thu Hằng nói.

"G-Dragon mạnh về sáng tác và phong cách trình diễn ấn tượng. Taeyang trầm ổn kiên trì, từ rapper chăm chỉ tập luyện thành ca sĩ hát chính. Thành viên T.O.P thành công với vai trò diễn viên. Daesung và Seung Ri cũng là những ngôi sao tài năng lấp lánh. Nói chung họ đều là những nghệ sĩ chăm chỉ và cần cù sáng tạo để tạo nên thành công cá nhân và thành công nhóm”. An Thị Thu Hằng

Đến Việt Nam biểu diễn với đội hình 3 thành viên (G-Dragon, Taeyang, Daesung) cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của khán giả Việt với BIGBANG. Liệu khán giả Việt có quá dễ tính khi chịu chi trả một khoản không nhỏ để sở hữu tấm vé của nhóm nhạc khuyết 2 thành viên? Một fan của BIGBANG phản bác. Họ cho rằng, khán giả Việt Nam không dễ tính. Vì khi BIGBANG ở đỉnh cao phong độ thì fan toàn cuối 8x đầu 9x. Ở thời điểm hiện tại, lực lượng khán giả cuối 8x đầu 9x đang là lực lao động chính của xã hội.

"Chúng tôi có thu nhập tốt, có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Vì thế, giá của nhóm vé hạng sang ở concert BIGBANG tại Việt Nam thậm chí đắt hơn nhóm vé cùng hạng ở concert The Weeknd tại Singapore nhưng vẫn bán hết là hoàn toàn bình thường. Concert BIGBANG đến Việt Nam đã đáp ứng mong mỏi, ước mơ được gặp thần tượng của rất nhiều khán giả trong nước.

Ước mơ cháy bỏng từ lâu. Cho nên dù chỉ được gặp 3/5 người vẫn là quý giá, chúng tôi muốn xem họ trình diễn những ca khúc của một thời. Đó là phần chi trả xứng đáng cho một ký ức đẹp”, khán giả nói.

Không thể đùa với Kpop

Đinh Ngọc Quyên, sinh năm 1987, là fan Kpop. Cô từng săn vé BlackPink trong cơn bão Born Pink. Không những săn được vé cho mình và người thân, cô còn mạnh tay lấy thêm một cặp vé để làm “phe vé” thời vụ.

Không ngờ, vé BlackPink trên thị trường sang nhượng vé quá tải, rất khó tìm người mua. Cô đành chấp nhận lỗ một khoản không nhỏ để đẩy 2 chiếc vé trước thềm đêm diễn.

Cuối năm ngoái, thủ lĩnh BIGBANG, G-Dragon, đã có hai đêm diễn bùng nổ tại Việt Nam

“Phe vé” ở bão Born Pink Hà Nội hầu hết thua đau. Tình cảnh ấy trái ngược hoàn toàn với cơn sốt vé thực sự của BIGBANG hiện nay. Ngọc Quyên tiết lộ: “Tôi không săn nổi vé BIGBANG. Người ta hét giá gấp mấy lần giá gốc. Chắc đành ngậm ngùi ngắm thần tượng qua nền tảng mạng xã hội thôi”.

Giữa thời concert nội lên ngôi, các thần tượng đa tài xuất hiện, concert BIGBANG vẫn tỏa sức nóng mạnh mẽ, khiến những concert nội diễn ra trong tháng 10 ít nhiều phải thèm thuồng. Nhưng sức nóng của BIGBANG không phải chỉ diễn ra ở Việt Nam. Ngay tại nơi họ sinh ra và tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng, sức hút vẫn lớn, cho dù thời hoàng kim đã xa.

Chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm của nhóm được mở màn tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) có giá khá mềm, dao động từ 154.000-275.000 won (dưới 3 triệu đến trên 5 triệu đồng). Ba đêm diễn cháy vé chỉ trong vòng 22 phút mở bán công khai, với hơn 210.000 người truy cập cùng lúc vào hệ thống phát hành vé độc quyền.

Kpop với bao nhiêu nhóm nhạc ra mắt và giải tán, sức cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhưng BIGBANG vẫn giữ được tình yêu thủy chung của khán giả xứ kim chi. Điều này chỉ có thể lý giải như cách nhìn nhận của PGS.TS Nguyễn Văn Cương: “Phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi”. Psy từng có siêu hit toàn cầu Gangnam Style. Siêu hit này từng chinh phục khán giả Việt nhiều lứa tuổi, từ trẻ con đến người lớn.

Vừa rồi Psy đến Việt Nam biểu diễn nhưng chương trình có sự góp mặt của anh vẫn phải trầy trật tiêu thụ vé. Hiện tượng ấy là tiếng chuông cảnh tỉnh cho nghệ sĩ và nhóm nhạc ở ta.

Ðạo diễn sân khấu Quỳnh Lê lý giải cơn sốt vé BIGBANG: “Tôi nghĩ đó là sức mạnh của ký ức, của thương hiệu nghệ sĩ và chứng tỏ văn hóa concert Việt Nam đang thực sự trưởng thành”, anh nói. Ðạo diễn 8x cho rằng, BIGBANG là một phần tuổi trẻ của thế hệ 8x, 9x. Hơn nữa, gặp gỡ BIGBANG trong 2 đêm của tháng 10 năm nay rất có thể là lần cuối cùng, nên sức hút càng gia tăng mãnh liệt. Theo anh Quỳnh Lê văn hóa concert ở ta ngày càng phát triển tích cực. Khán giả không chỉ chịu chi cho concert mà quan trọng là cách họ nhìn nhận và trải nghiệm concert. Khác với khán giả ngày xưa đi xem ca nhạc chủ yếu để ngắm ca sĩ còn bây giờ là “đu” concert.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Cương bình luận: “Psy có mỗi một bài, cứ mài ra ăn bao năm nay. Liên tục ăn mày dĩ vãng không có thêm những sản phẩm mới thì giảm sức hút nhanh chóng cũng dễ hiểu”.

Trong khi đó nhắc đến BIGBANG là nhắc đến gia tài hit đồ sộ, là dấu ấn góp phần định hình nền âm nhạc Kpop: Lies (2007); Haru haru (2008); Fantastic Baby (2012); Bang Bang Bang (2015) hay các đĩa đơn nằm trong chuỗi dự án MADE (2015) của nhóm như Loser, Bae Bae, If You, Let’s not fall in love…

Cơn sốt vé BIGBANG tại Việt Nam đã được báo hiệu bằng thành công rực rỡ của concert G-Dragon tại Việt Nam. Cuối năm ngoái, concert của trưởng nhóm BIGBANG, G-Dragon diễn ra trong 2 đêm 8-9/11/2025 hút gần 100.000 khán giả. Lần này, Hà Nội lại đón chào G-Dragon trở lại cùng BIGBANG trong 2 đêm “cháy vé” hiếm thấy. Tại Việt Nam, sức mạnh Kpop vẫn “không đùa” được.