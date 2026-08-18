Hơn 2.700 tác phẩm dự thi Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'

TPO - Sau 2 năm triển khai, tính đến ngày 31/7, Giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ghi nhận 2.767 bài dự thi hợp lệ của 5 thể loại báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí từ hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước.

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII được phát động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Sau 2 năm triển khai, tính đến ngày 31/7, giải ghi nhận 2.767 bài dự thi hợp lệ của 5 thể loại báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí từ hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước gửi về.

Trong đó, thể loại báo điện tử chiếm tỷ lệ cao nhất, với 1.207 bài của 69 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi tham dự. Thể loại ảnh báo chí mặc dù có số tác phẩm dự giải thấp nhất, nhưng bao gồm tới 831 ảnh thuộc các loại hình phóng sự ảnh và ảnh đơn.

Ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: P.V.



Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo - nêu rõ qua 16 lần triển khai, giải đã khẳng định được uy tín, tầm vóc và sức hút mạnh mẽ đối với đội ngũ những người làm báo cả nước cũng như toàn xã hội.

Theo ông Trần Thắng, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với phóng viên báo chí mà còn là diễn đàn sinh động tôn vinh những tác phẩm xuất sắc phản ánh sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đánh giá, lựa chọn được những tác phẩm báo chí có chất lượng, đáp ứng các tiêu chí của thể lệ vào chấm chung khảo và trao giải, ông Trần Thắng đề nghị các thành viên Hội đồng sơ khảo cần lựa chọn các tác phẩm chất lượng, có hình thức thể hiện công phu, sáng tạo và đổi mới, ấn tượng nổi bật.

Cùng với đó, các tác phẩm cần phản ánh rõ nét vai trò, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, cổ vũ, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân, tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhất là nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trần Thắng đề nghị từng tiểu ban chấm sơ khảo bắt tay ngay vào công tác chấm giải, các tiểu ban gửi kết quả về Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 4/9 để tổng hợp và lập danh sách chính thức các tác phẩm được lựa chọn vào chấm chung khảo đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trên tinh thần công tâm, dự kiến Hội đồng Sơ khảo sẽ lựa chọn hơn 30 tác phẩm báo in, 40 tác phẩm báo điện tử, 20 tác phẩm truyền hình, 15 tác phẩm phát thanh và 7 tác phẩm ảnh báo chí để triển khai chấm chung khảo.