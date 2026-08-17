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Văn hóa

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Cục Điện ảnh lên tiếng về đơn khiếu nại liên quan phim 'Hoàng hậu cuối cùng'

Ngọc Ánh

TPO - Đơn khiếu nại của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc hải ngoại bày tỏ phản đối phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", cho rằng phim xâm phạm quyền nhân thân và xúc phạm danh dự người đã khuất. Lãnh đạo Cục Điện ảnh phản hồi PV Tiền Phong về thông tin này vào chiều 17/8.

Tối 16/8, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc hải ngoại cùng Hoàng tử Bảo Ân và Hoàng tử út Patrick Edouard Nguyễn Phúc (các hậu duệ trực hệ và đồng thừa kế hợp pháp của vua Bảo Đại) gửi đơn khiếu nại liên quan đến bộ phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng.

Đơn được gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Cục Điện ảnh, nhà sản xuất và phát hành phim.

Nội dung đơn bày tỏ phản đối phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, cho rằng phim xâm phạm quyền nhân thân và xúc phạm danh dự người đã khuất. Đồng thời, người gửi đơn khẳng định bộ phim khai thác trái phép danh tính và câu chuyện gia đình cựu hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương, Thái hậu Từ Cung và các con.

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Dàn diễn viên tham gia phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng.

"Chúng tôi yêu cầu nhà sản xuất làm rõ các hợp đồng bản quyền và cam kết không tự ý sử dụng các tình tiết hư cấu độc quyền từ những công trình nghiên cứu hiện đại khác khi chưa được phép. Việc các con trai của cựu hoàng Bảo Đại đã chính thức ký tên phản đối là minh chứng pháp lý cho việc dự án này không đạt được sự đồng thuận của gia đình", nội dung đơn nêu.

Đơn khiếu nại yêu cầu nhà sản xuất phải thực hiện tham vấn chuyên môn và nhận được văn bản chấp thuận về mặt văn hóa, lịch sử từ Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam, minh bạch cơ sở tư liệu.

Đồng thời, nếu nhà sản xuất không chứng minh được căn cứ lịch sử, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam yêu cầu thay đổi tên nhân vật để tránh gắn trực tiếp với danh dự dòng tộc.

Hội đồng Nguyễn Phúc tộc yêu cầu các đơn vị phải có văn bản phản hồi trong 15 ngày. Nếu không được giải quyết, phía gia tộc sẽ yêu cầu Cục Điện ảnh dừng cấp phép và tiến hành các biện pháp pháp lý.

Chiều 17/8, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết Cục Điện ảnh đã nhận được đơn khiếu nại nêu trên. Đơn được gửi vào ngày 25/7. Tuy nhiên, dự án Hoàng hậu cuối cùng chưa được kiểm duyệt nên không có căn cứ để Cục Điện ảnh đưa ra phản hồi.

Dự án hiện vẫn chưa hoàn thành và chưa được trình Hội đồng thẩm định theo quy định của Luật Điện ảnh.

Trước đó, giữa tháng 7, lãnh đạo Cục Điện ảnh cũng nhấn mạnh cơ quan quản lý chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về Hoàng hậu cuối cùng ở thời điểm hiện tại.

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Cảnh trong trailer Hoàng hậu cuối cùng.

"Với vai trò quản lý nhà nước về điện ảnh, chúng tôi chỉ có thể đánh giá dựa trên một sản phẩm hoàn chỉnh. Khi nhà sản xuất gửi bản phim hoàn thiện đến Cục Điện ảnh, Hội đồng sẽ xem xét toàn bộ tác phẩm. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Cục mới đưa ra kết luận theo đúng quy định", ông Đặng Trần Cường khẳng định.

Hoàng hậu cuối cùng là dự án điện ảnh do đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện. Lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, phim không tái hiện lịch sử theo lối tư liệu mà khai thác câu chuyện về tình yêu, gia đình, danh phận và những lựa chọn của các nhân vật trong những năm cuối của triều Nguyễn.

Ngọc Ánh
#phim Hoàng hậu cuối cùng #Hội đồng Nguyễn Phúc tộc #Cục Điện ảnh #Tăng Thanh Hà #Nam Cito #vua Bảo Đại

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