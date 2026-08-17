Hai ngôi sao nhí ẵm giải A ví, giặm

TPO - Nguyễn Công Anh và Nguyễn Thị Khánh Chi xuất sắc giành giải A tại chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2026.

Tối 16/8, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An diễn ra chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện bài hát hay, nhân tố có năng khiếu, niềm đam mê với dân ca ví, giặm, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Dù lần đầu tổ chức, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu dân ca ví, giặm với 175 hồ sơ đăng ký đến từ Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Qua vòng sơ tuyển, BTC đã lựa chọn 30 thí sinh, nhóm thí sinh vào vòng chung khảo.

Trên sân khấu chung kết, các thí sinh lần lượt cất lên câu ví, điệu giặm, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.

Sau quá trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, các thí sinh trải qua 3 đêm tranh tài vào các ngày 8, 9 và 13/8. Từ kết quả chuyên môn và điểm số, BTC đã lựa chọn 12 thí sinh, nhóm thí sinh có thành tích cao nhất bước vào vòng chung kết.

12 gương mặt xuất sắc tiếp tục mang đến tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện khả năng xử lý tác phẩm, bản lĩnh sân khấu và màu sắc riêng. Chương trình cũng được dàn dựng với tiết mục nghệ thuật, phóng sự, giao lưu nhằm tạo nên một đêm diễn đậm dấu ấn văn hóa.

BTC trao 6 giải C, 4 giải B và 2 giải A. Hai giải A thuộc về thí sinh Nguyễn Công Anh với tác phẩm Quê hương vọng mãi lời Người và Nguyễn Thị Khánh Chi với tác phẩm Thiện căn ở tại lòng ta.

BTC còn trao giải Thí sinh được yêu thích nhất cho thí sinh Nguyễn Công Minh (xã Kim Liên, Nghệ An), ghi nhận sự quan tâm, yêu mến của khán giả dành cho thí sinh trên các nền tảng số. BTC đã trao giải thí sinh nhỏ tuổi triển vọng cho em Trương Thị Quỳnh Như (SN 2013, xã Nghĩa Lộc).

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trao giải A cho hai thí sinh Nguyễn Công Anh và Nguyễn Thị Khánh Chi.

Nguyễn Công Anh (SN 2011), quê xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu dân ca ví, giặm. Tình yêu với dân ca đến với Công Anh từ những đêm phường vải, những câu ví, điệu đò đưa trong các cuộc diễn xướng ở Làng Sen quê Bác.

Từ chỗ đứng xem, rồi hát theo những câu dân ca, Công Anh dần tìm thấy niềm đam mê của mình. Một cuộc thi hát dân ca tại trường năm 2022 trở thành bước ngoặt, giúp em xác định đây là dòng nhạc mình thực sự yêu thích.

Nguyễn Thị Khánh Chi (SN 2014), quê xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết. Chỉ mới làm quen với ví, giặm khoảng 2 năm, Khánh Chi đã gây ấn tượng bởi giọng hát trong trẻo, sáng và đậm âm sắc Nghệ.

BTC trao giải B cho 4 thí sinh.

Được các nghệ nhân dân gian tận tình hướng dẫn, cô bé từng bước làm quen với làn điệu, ca từ và kỹ năng biểu diễn. Dù còn nhỏ tuổi, Khánh Chi thể hiện sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn, mạnh dạn thử sức với những tác phẩm đòi hỏi khả năng xử lý làn điệu và chiều sâu cảm xúc.

Hai giải A được trao cho hai gương mặt ở hai độ tuổi, với hành trình đến với ví, giặm khác nhau, nhưng cùng cho thấy sức sống của di sản trong thế hệ trẻ hôm nay.