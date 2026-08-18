Nhà sản xuất 'Hoàng hậu cuối cùng' lên tiếng

TPO - Công ty Cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film) - đại diện nhà sản xuất dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" - vừa có văn bản phản hồi đơn khiếu nại và yêu cầu dừng hành vi xâm phạm quyền nhân thân, bản quyền tác giả của ông Nguyễn Phước Bửu Lộc và ông Nguyễn Phước Bảo An.

HK Film - đơn vị sản xuất Hoàng hậu cuối cùng - cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phước Bửu Lộc và ông Nguyễn Phước Bảo An với nội dung đơn liên quan đến các vấn đề về quyền nhân thân, bản quyền tác giả đối với dự án lấy cảm hứng từ Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu.

Nhà sản xuất khẳng định trân trọng các ý kiến đóng góp, phản hồi và yêu cầu của hai ông liên quan đến bộ phim, đồng thời cho biết việc xây dựng tác phẩm có sự tiếp thu chất liệu từ nhiều loại hình văn hóa và các giai thoại liên quan đến triều Nguyễn.

"Chúng tôi hiểu rằng để có sự tiếp thu và sáng tạo đa dạng như vậy, các câu chuyện về các vị Vua Chúa và Hậu phi nhà Nguyễn hấp dẫn người dân và được người dân tạo nên những sắc thái, phiên bản khác nhau qua nhiều thế hệ. Cho đến nay, tất cả các câu chuyện trên vẫn có sức hút mạnh từ công chúng cho dù các dị bản vẫn được người dân ghi nhận và lưu truyền", văn bản nêu.

Tăng Thanh Hà (trái) vào vai Nam Phương hoàng hậu.

Từ sự trân trọng đó cùng với sự tiếp thu các chất liệu từ nhiều loại hình văn hóa khác nhau, nhà sản xuất phim Hoàng hậu cuối cùng sử dụng kịch bản của hai tác giả: Nam Cito và Bảo Nhân. Các biên kịch đã có hợp đồng sử dụng tác phẩm văn học của nhiều tác giả theo quy định của pháp luật và bảo đảm về tính hợp pháp của kịch bản bộ phim.

"Trong trường hợp có tranh chấp, biên kịch có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với nhà sản xuất, việc sử dụng kịch bản phim đã được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối pháp luật dân sự, pháp luật sở hữu trí tuệ và Luật Điện ảnh", văn bản nêu.

Nhà sản xuất khẳng định sẽ tiếp thu những đóng góp này để hoàn thiện bộ phim.

Hoàng hậu cuối cùng đang trong giai đoạn sản xuất. Nhà sản xuất cho biết sẽ tiếp thu ý kiến các bên liên quan, bảo đảm việc sử dụng chất liệu để xây dựng kịch bản và bộ phim được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật.

"Chúng tôi không tự ý xây dựng và lưu truyền những câu chuyện hoặc giai thoại theo ý riêng của mình và không có ý định xuyên tạc hoặc bôi nhọ lịch sử cũng như các nhân vật lịch sử", nhà sản xuất lý giải thêm.

Nhà sản xuất cũng lưu ý Hoàng hậu cuối cùng không phải phim lịch sử, mà là tác phẩm điện ảnh được sản xuất theo Luật Điện ảnh, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Các hoạt động sáng tạo được thực hiện theo hình thức pháp lý phù hợp và sẽ cung cấp đầy đủ hồ sơ khi phát sinh tranh chấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Hoàng hậu cuối cùng cũng phải qua thẩm định, đánh giá, phân loại của Hội đồng Thẩm định, phân loại phim Quốc gia và được Cục Điện ảnh cấp giấy phép phổ biến trước khi ra mắt công chúng.