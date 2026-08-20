​Chuyên gia Hàn Quốc truyền bí quyết tỏa sáng cho dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tại chương trình giao lưu chiều 20/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội trao đổi với chuyên gia Hàn Quốc về trang điểm, chăm sóc da, catwalk và kỹ năng xuất hiện trước ống kính. Những bài học thực tế hướng các cô gái đến sự tự tin, hiểu điểm mạnh và xây dựng dấu ấn riêng.

Cơ hội để thí sinh khám phá

Chiều 20/8, tại chương trình giao lưu Own your beauty - Làm chủ vẻ đẹp của chính bạn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc về trang điểm, chăm sóc da, catwalk và kỹ năng xuất hiện trước ống kính.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết chương trình là món quà ban tổ chức dành tặng các thí sinh trong thời gian sinh hoạt tại ngôi nhà chung.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - chia sẻ với thí sinh trước buổi giao lưu. Ảnh: Dương Triều.

Tham gia giao lưu có các chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Chuyên gia Kim Taeyoun là giảng viên Khoa Đào tạo diễn xuất người mẫu (Đại học Seokyeong), thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc.

Chuyên gia Park Chaegyeong là giảng viên Khoa Thiết kế trang điểm toàn cầu (Đại học Seokyeong), thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, giá trị của cuộc gặp không nằm ở việc các thí sinh học thêm kiểu trang điểm, một cách bước đi hay một phong cách thời trang cụ thể.

﻿﻿ ﻿ Các chuyên gia chia sẻ với thí sinh cách giữ tác phong, thần thái trên sân khấu. Ảnh: Dương Triều.

“Điều thú vị thực sự là các chuyên gia Hàn Quốc nhìn thấy điều gì ở các bạn và ngược lại, qua góc nhìn của họ, các bạn có thể khám phá thêm được gì ở chính mình. Các thí sinh có thể chủ động tham gia, mạnh dạn bước lên thực hành và đặt những câu hỏi mình thực sự quan tâm.

Sau chương trình, có thể điều đáng nhớ nhất mà mỗi bạn mang về không phải là một kỹ năng trang điểm hay một bước đi catwalk mới, mà là việc khám phá thêm một điều thú vị về chính bản thân các bạn”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Tự tin là nền tảng catwalk

Xuyên suốt chương trình, các chuyên gia tích cực tư vấn, trao đổi những vấn đề cụ thể mà thí sinh còn băn khoăn, đồng thời chia sẻ nhiều bí quyết để thí sinh giữ sự tự tin, phong thái đĩnh đạc trên sân khấu.

Chuyên gia Kim Taeyoun cho biết yêu thích lĩnh vực người mẫu từ thời học THPT dù khi đó chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Từ kinh nghiệm của mình, chuyên gia cho rằng để tìm được cảm hứng và cá tính riêng, các cô gái không có con đường tắt ngoài quá trình nỗ lực, rèn luyện.

Thí sinh tự tin khoe những bước catwalk uyển chuyển, nhận được lời khuyên của các chuyên gia. Ảnh: Dương Triều.

Điều này cũng thể hiện rõ khi các thí sinh đặt câu hỏi về catwalk. Thí sinh Đinh Diệu Anh cho biết nhiều thí sinh ở cuộc thi chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang và người mẫu. Diệu Anh mong được chuyên gia tư vấn cách cải thiện thần thái, kỹ năng trình diễn trong khoảng thời gian ngắn trước những đêm thi quan trọng.

Theo chuyên gia đến từ Hàn Quốc, yếu tố quan trọng hàng đầu của catwalk là sự tự tin. Tuy nhiên, sự tự tin trên sân khấu không tự nhiên xuất hiện mà đến từ quá trình chuẩn bị. Giảng viên khuyên các thí sinh thường xuyên tập bước đi, tạo dáng trước gương để quan sát và điều chỉnh cơ thể.

"Catwalk không đơn thuần là kỹ thuật đặt chân hay tạo dáng. Với những thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn, việc hiểu cơ thể, luyện tập lặp lại và hình thành cảm giác chủ động trước ánh nhìn của khán giả rất quan trọng", chuyên gia Kim Taeyoun nói.

Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư chủ động đặt câu hỏi về cách duy trì tư thế đẹp trước ống kính trong thời gian ghi hình kéo dài. Chuyên gia Kim Taeyoun lưu ý từ dáng ngồi, tư thế cổ đến cách phân bổ lực khi đứng. Đôi tay cần được giữ thoải mái, tránh tạo cảm giác gượng gạo.

Những chi tiết nhỏ có ý nghĩa quan trọng với thí sinh trong cuộc thi hoa hậu. Khả năng duy trì phong thái tự nhiên cũng là kỹ năng cần rèn luyện lâu dài, cần được thí sinh chú trọng.

Tìm dấu ấn riêng thay vì trở thành bản sao

Tại chương trình, chuyên gia Park Chaegyeong mang đến những hướng dẫn thực tế về trang điểm và chăm sóc da.

Quan sát các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, chuyên gia nhận xét các cô gái đã biết trang điểm và tạo được diện mạo nổi bật. Tuy nhiên, nếu nắm được thêm các bí quyết chăm sóc da, thí sinh sẽ tự tin hơn trong hành trình dài của cuộc thi.

Thí sinh Tống Khánh Ly quan tâm đến bí quyết chăm sóc để có làn da bóng, khỏe từ bên trong. Chuyên gia lưu ý vùng mắt cần được làm sạch nhẹ nhàng, hạn chế ma sát mạnh. Quy trình làm sạch có thể bắt đầu bằng sản phẩm tẩy trang dạng dầu trước khi sử dụng sữa rửa mặt. Sản phẩm dưỡng nên ưu tiên tính dịu nhẹ và phù hợp với làn da.

Khả năng duy trì phong thái tự nhiên cũng là kỹ năng cần rèn luyện lâu dài, cần được thí sinh chú trọng. Ảnh: Dương Triều.

Thí sinh Lê Phương Nghi đặt câu hỏi về cách lựa chọn phong cách trang điểm. Chuyên gia Park Chaegyeong nhấn mạnh bước làm sạch và dưỡng ẩm trước khi trang điểm, đồng thời hướng tới hiệu ứng làn da khỏe thay vì chỉ tập trung che phủ.

Chuyên gia cũng trực tiếp quan sát đặc điểm gương mặt để tư vấn cho thí sinh. Với lịch trình của cuộc thi sắc đẹp, thí sinh có thể phải di chuyển, tập luyện hoặc hoạt động ngoài trời trong nhiều giờ. Vì vậy, cách dặm lại lớp nền và duy trì lớp trang điểm cũng là kỹ năng thực tế cần thiết.

Trong buổi giao lưu, các cô gái tự tin đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, trao đổi trực tiếp với chuyên gia về những vấn đề từ chăm sóc da, trang điểm đến catwalk và kỹ năng trước ống kính.

Ngoài nội dung hỏi - đáp, thí sinh được thực hành catwalk, nghe tư vấn về cách chăm sóc ngoại hình. Ảnh: Dương Triều.

Ngoài nội dung hỏi - đáp, thí sinh được thực hành catwalk, nghe tư vấn về cách chăm sóc ngoại hình. Mục tiêu của buổi giao lưu vừa giúp thí sinh học thêm kỹ năng mới, đồng thời giúp các cô gái nhìn lại chính mình qua góc nhìn của những người có kinh nghiệm.

Thí sinh cũng cho thấy sự mạnh dạn, thể hiện sự quan tâm đến những yêu cầu rất cụ thể của hành trình thi Hoa hậu Việt Nam. Sau phần trao đổi, các thí sinh học được nhiều kiến thức hữu ích từ chuyên gia.