7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Trung tâm giám định ADN, thắp sáng ước nguyện đoàn viên

TPO - Vận tải cơ Casa-295 xuyên qua màn mây của áp thấp nhiệt đới, hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm (Hà Nội) mang theo 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ. Đây là khởi đầu cho một hành trình giải mã ADN để xác định danh tính các anh, các chị mang theo hy vọng của hàng ngàn gia đình, thân nhân liệt sĩ.

Máy bay Casa-295 hạ cánh sân bay quân sự Gia Lâm. (Ảnh: Dương Triều)

Những hộp đựng chuyên dụng được niêm phong cẩn thận và phủ Quốc kỳ đỏ thắm, được xếp ngay ngắn trong khoang máy bay. Bên trong đó là 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ - những “mảnh ghép” để xác định danh tính của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Chiến sĩ di chuyển các hộp đựng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ máy bay. (Ảnh: Dương Triều)

Lễ đón chuyến bay tại sân bay quân sự Gia Lâm (Hà Nội) diễn ra trong không khí trang trọng. Dự lễ đón có Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Ủy viên T.Ư Đảng, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; ông Võ Văn Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh.

Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đựng trong hộp và phủ Quốc kỳ. (Ảnh: Xuân Tùng)

Trong không khí trang trọng và xúc động, các cơ quan, đơn vị tiến hành lễ dâng hương, dâng hoa và thực hiện nghi thức di chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Trung tâm Giám định ADN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để tiến hành công tác giám định ADN.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa. (Ảnh: Dương Triều)

Tất cả cùng mang theo niềm tin "mỗi mẫu ADN là một niềm hy vọng". (Ảnh: Xuân Tùng)

"Đợt vận chuyển này với tổng số là 7.104 mẫu sinh phẩm. Để vận chuyển thì chúng tôi phối hợp cùng với Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam bảo đảm về mặt nhiệt độ trên máy bay cũng như khi vận chuyển xuống phải hết sức nghiêm ngặt theo các quy chuẩn để đảm bảo các mẫu sinh phẩm được bảo quản tốt nhất", Trung tướng Trần Ngọc Quyến.

Trao đổi với phóng viên, Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết, vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ TPHCM ra Hà Nội là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.

Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ không chỉ bằng trách nhiệm của người lính, mà bằng cả tinh thần tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, chuẩn bị các phương tiện chuyên dụng để tổ chức thực hiện chuyến bay vận chuyển với phương châm và yêu cầu là trang trọng nhất, thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất và trách nhiệm chính trị cao nhất”, Trung tướng Trần Ngọc Quyến nói.

Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được di chuyển về Trung tâm Giám định ADN.

Vượt qua áp thấp nhiệt đới

Đối với tổ bay của Lữ đoàn 918, chuyến bay đặc biệt này là một thử thách về cả bản lĩnh lẫn kỹ thuật.

Đại tá Đỗ Văn Lành. Ảnh: Xuân Tùng

Đại tá Đỗ Văn Lành - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, người trực tiếp tham gia chỉ huy và thực hiện chuyến bay, cho biết mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là phi công thành viên tổ bay đều xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt này, bảo đảm chuyến bay đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ khâu nhận kế hoạch, làm công tác chuẩn bị và thực hiện chuyến bay ra đến đây cho đến thời điểm này, giây phút này thì tôi vẫn rất thấy xúc động”, Đại tá Đỗ Văn Lành.

Anh Bùi Đình Văn. Ảnh: X.T Khi các mẫu sinh phẩm được bàn giao từ máy bay xuống xe chuyên dụng, anh Bùi Đình Văn (Lữ đoàn Thông tin 596) đã túc trực sẵn bên tay lái. Anh là người đảm nhận trọng trách cầm lái chuyến xe đặc biệt di chuyển từ sân bay Gia Lâm về Trung tâm Giám định ADN. “Chuyến xe này rất đặc biệt và chúng tôi đã có mặt tại sân bay từ sáng sớm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”, anh Văn chia sẻ.