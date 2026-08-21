Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga xác lập Kỷ lục Việt Nam về phẫu thuật Premium SMILE Pro AI 4.0

Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga vừa chính thức xác lập kỷ lục “Hệ thống Bệnh viện thực hiện phẫu thuật Premium SMILE Pro AI 4.0 nhiều nhất Việt Nam”, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện ghi dấu ấn với các kỷ lục quốc gia trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ công nghệ cao.

Sáng 15/8, tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga Hạ Long đã diễn ra hội thảo “Tiên phong triển khai Premium SMILE Pro AI 4.0 trong điều trị tật khúc xạ” với sự tham gia của các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu, đại diện Tập đoàn Carl Zeiss cùng đông đảo khách mời.

Premium SMILE Pro AI 4.0: Dẫn đầu xu hướng xóa cận cá nhân hóa

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia nhãn khoa đã tập trung thảo luận về sự thay đổi trong điều trị tật khúc xạ khi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ chẩn đoán ngày càng tham gia sâu vào quá trình đánh giá và lập kế hoạch phẫu thuật.

Kỷ lục “Hệ thống Bệnh viện thực hiện phẫu thuật Premium SMILE Pro AI 4.0 nhiều nhất Việt Nam”

So với phương pháp SMILE Pro, Premium SMILE Pro AI 4.0 được xem là bước tiến lớn trong phẫu thuật khúc xạ khi tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quá trình phân tích và lập kế hoạch điều trị. Kế thừa ưu điểm đường mổ siêu nhỏ chỉ từ 2mm, công nghệ này đồng thời khai thác cơ sở dữ liệu từ hơn 75.000 ca phẫu thuật thành công, kết hợp với đặc điểm sinh học riêng của từng đôi mắt để tối ưu hóa phương án điều trị. Thời gian chiếu laser tiếp tục được rút ngắn còn khoảng 8 giây mỗi mắt, giúp tối ưu quy trình phẫu thuật và mang lại sự thoải mái tối đa cho người bệnh.

Chia sẻ tại sự kiện, TS.BS Merzlov Denis – Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga Hạ Long khẳng định: “Các công nghệ AI đã và đang hỗ trợ bác sĩ trong quá trình phân tích dữ liệu, lựa chọn thông số điều trị cũng như xây dựng kế hoạch phẫu thuật dựa trên đặc điểm riêng của mỗi bệnh nhân. Vai trò của AI trong phẫu thuật khúc xạ không phải thay thế bác sĩ, mà là 'cánh tay đắc lực' để quá trình phẫu thuật ngày càng chính xác hơn.

Dấu ấn tiên phong và hành trình phát triển bền vững

Điểm nhấn của hội thảo là lễ công bố quyết định từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chính thức trao tặng danh hiệu “Hệ thống Bệnh viện thực hiện phẫu thuật Premium SMILE Pro AI 4.0 nhiều nhất Việt Nam” cho Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, bà Vũ Thị Thu Hiền – Tổng Giám đốc Carl Zeiss Việt Nam đã đại diện tập đoàn trao chứng nhận “Đơn vị tiên phong triển khai Premium SMILE Pro AI 4.0 đầu tiên tại Việt Nam” cho bệnh viện. “Tôi rất vui mừng trước kết quả mà bệnh viện đã đạt được, đồng thời kỳ vọng với nền tảng gần 20 năm phát triển cùng những nỗ lực trong đầu tư công nghệ và chuyên môn, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng các giải pháp nhãn khoa tiên tiến trong thời gian tới”, bà cho biết.

Mắt Việt - Nga được vinh danh là bệnh viện tiên phong phẫu thuật SMILE Pro AI 4.0 tại Việt Nam

Ông Dương Chí Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Y tế Việt – Nga nhấn mạnh rằng cột mốc này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của toàn hệ thống. Theo ông, việc ứng dụng công nghệ mới phải luôn song hành với năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia Liên Bang Nga và một quy trình điều trị được kiểm soát chặt chẽ. Đây chính là kim chỉ nam giúp Mắt Việt - Nga giữ vững vị thế và là sự lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng.

Trong bối cảnh tỷ lệ tật khúc xạ ngày càng gia tăng, nhu cầu tìm kiếm các giải pháp phẫu thuật cá nhân hóa lại càng trở nên cấp thiết. Sự phát triển của các công nghệ như Premium SMILE Pro AI 4.0 cho thấy phẫu thuật khúc xạ đang bước sang giai đoạn mới, tối ưu hóa quá trình điều trị cho từng cấu trúc mắt riêng biệt. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, hệ thống máy phẫu thuật tiên tiến cùng chuyên môn của bác sĩ chính là chìa khóa để kiến tạo thị lực tối ưu cho từng đôi mắt.