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Dấu ấn áo xanh tình nguyện trên đất Chín Rồng

Kỳ cuối: Những ‘hạt giống đỏ’ trưởng thành trên đất Sen Hồng

Hòa Hội

TPO - Những giọt mồ hôi đổ xuống công trường rát nắng, những ngày "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với bà con đã hun đúc nên bản lĩnh vững vàng cho tuổi trẻ. Trong chiến dịch Hè tình nguyện, đã có thêm nhiều bạn sinh viên tình nguyện trưởng thành, được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Những "hạt giống đỏ" trưởng thành trên đất Sen Hồng. Clip: Hòa Hội

Giây phút thiêng liêng

Tại Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy ở Đồng Tháp, dưới bóng cờ Tổ quốc và cờ Đảng đỏ rực tung bay trong gió, diễn ra nghi thức kết nạp đảng viên mới, đánh dấu cột mốc trưởng thành của những sinh viên ưu tú khoác màu áo xanh tình nguyện.

Đứng nghiêm trang trong hàng ngũ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh – nữ sinh Khoa Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) không giấu được sự xúc động. Khoác trên vai chiếc khăn rằn Nam Bộ quen thuộc, ánh mắt cô ánh lên niềm tự hào rạng rỡ.

Cô gái quê xã Vĩnh Thông (tỉnh Kiên Giang cũ, nay An Giang) tâm sự, ban đầu đến với chiến dịch tình nguyện chỉ với mong muốn tạo thêm những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. Thế nhưng, khi đã trực tiếp gắn bó, đây đã là năm thứ 2 Ngọc Ánh xách ba lô đi Mùa hè xanh. Năm ngoái, Ánh từng dầm mưa dãi nắng tham gia làm đường tại ấp Thị (xã Thông Bình, huyện Hồng Ngự cũ, tỉnh Đồng Tháp).

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Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM và tỉnh Đồng Tháp cùng sinh viên tình nguyện tham dự lễ kết nạp Đảng cho sinh viên tại Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Năm nay trở lại vùng đất Sen hồng, Nguyễn Thị Ngọc Ánh lùi về làm hậu phương với nhiệm vụ phụ bếp, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ để tiếp sức các đồng đội nam ngoài công trường. Dù không trực tiếp trộn bê tông, nhưng sự cống hiến thầm lặng ấy lại là điểm tựa không thể thiếu làm nên thành công của toàn đội hình.

“Bản thân em là một sinh viên của trường Đại học Bách khoa. Đối với em, đây là một niềm vinh dự rất lớn khi được kết nạp Đảng tại tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt được kết nạp ngay tại Khu mộ của bác Nguyễn Văn Bảy là một điều vô cùng thiêng liêng. Bác Bảy cũng là một trong những thần tượng của em, một niềm tự hào rất lớn”, Ngọc Ánh nghẹn ngào chia sẻ.

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Tân Đảng viên tuyên thệ dưới cờ Đảng, chân dung Bác Hồ.

Kiêu hãnh người con Đồng Tháp

Chung niềm rưng rưng tự hào tại buổi lễ thiêng liêng ấy là bạn Trần Trung Nhật – sinh viên năm cuối ngành Khoa học Máy tính (Đại học Bách khoa). Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Long (trước đây là xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), Trung Nhật mang khát khao cống hiến cho chính mảnh đất quê hương.

Lần tham gia chiến dịch này với Nhật mang ý nghĩa đặc biệt, bởi có lẽ đây là mùa hè cuối cùng anh được khoác áo xanh tình nguyện trên cương vị sinh viên.

Được phân công vào đội hình không thường trực, Nhật không chỉ tất bật tổ chức sân chơi trí tuệ (cuộc thi Robocon) tại trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu mà còn sẵn sàng xắn tay áo, hòa mình vào công trường đổ đan bê tông. Nam sinh vùng đất Sen hồng đã có những ngày sống hết mình khi hỗ trợ các chiến sĩ tại mặt trận xã Hòa Long, cùng nấu ăn, cùng sinh hoạt và gắn kết sâu sắc với nhân dân.

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Lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân đảng viên.

Lửa thử vàng, gian nan rèn ý chí

Vẫn chưa quên cảm giác ê ẩm trong lần đầu ra công trường, bạn Trần Minh Huy (sinh viên năm 3 ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, quê xã Tiên Bình, Tây Ninh) bộc bạch: “Ngày đầu tiên xuống do không cẩn thận nên em đã bị trật khớp lưng. Tầm một, hai ngày đầu thực sự rất vất vả, tối đến mệt nhoài nên ngủ rất ngon. Nhưng các ngày sau, khi bắt đầu quen với nhịp điệu đó thì làm việc khỏe hơn, năng suất cao hơn”.

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Tân đảng viên nghe dặn dò từ lãnh đạo Nhà trường.

Nhiệm vụ trọng tâm của đội hình Huy tại mặt trận là đổ đan bê tông, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 1.500m. Dù là con nhà nông, từng quen với việc phụ cha bón phân, vác lúa, nhưng việc đối mặt với cường độ lao động nặng nhọc, liên tục khuân đá, khiêng cát dưới cái nắng đổ lửa của miền Tây vẫn khiến chàng sinh viên IT quá sức.

Chính từ lao động, tinh thần đồng đội và ý chí dấn thân của tuổi trẻ được tôi luyện. Vượt qua những rào cản của bản thân, Huy nhận ra bài học lớn nhất của chiến dịch chính là giá trị của sự cống hiến.

“Đó là sự hy sinh và tiên phong của một người thanh niên, một người đảng viên. Trong thời gian tới, việc tiên phong gương mẫu, sẵn sàng cống hiến vì nhân dân chính là điều em phải thực hiện. Và chiến dịch này là trải nghiệm để em hình thành nên niềm tin đó”, Minh Huy nói.

Sự trưởng thành của những đảng viên trẻ không chỉ nằm ở lời tuyên thệ trước cờ, mà còn được đong đếm bằng chính tình cảm, sự ghi nhận của bà con nhân dân địa phương.

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Lãnh đạo ĐH QG TP HCM, tỉnh Đồng Tháp tặng hoa, quà cho tân đảng viên.
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Thầy cô cùng các sinh viên viếng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy (Đồng Tháp) tại khu mộ của ông ở xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp.
Hòa Hội
#hạt giống đỏ #Đảng viên mới #Thanh niên tình nguyện #Đồng Tháp #Lễ kết nạp Đảng #Tuổi trẻ #chiến dịch hè

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