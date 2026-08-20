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Giới trẻ

Nộp CV 3 năm trước, chàng trai TP.HCM bất ngờ được gọi đi làm

PV

Sau 3 năm từ khi nộp CV, Gia Kim (TP.HCM) bất ngờ nhận lời mời làm việc từ doanh nghiệp cũ. Hồ sơ của anh vẫn được lưu lại và trở thành nguồn ứng viên khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Sau 3 năm từ khi nộp CV, Gia Kim (TP.HCM) bất ngờ nhận lời mời làm việc từ doanh nghiệp cũ. Hồ sơ của anh vẫn được lưu lại và trở thành nguồn ứng viên khi doanh nghiệp có nhu cầu.

Giữa tháng 8, Lục Gia Kim (phường Tân Phú, TP.HCM) nhận được tin nhắn mời làm việc từ một showroom thời trang cao cấp nằm trong khách sạn Lotte Saigon Hotel (TP.HCM). Điều khiến chàng trai này bất ngờ không phải vị trí được đề xuất, mà là khoảng thời gian được phản hồi: sau 3 năm kể từ lần anh nộp hồ sơ xin việc.

Gia Kim thể hiện sự bất ngờ khi nhận được thông báo tuyển dụng từ một đơn vị sau 3 năm. Ảnh: NVCC.
Gia Kim thể hiện sự bất ngờ khi nhận được thông báo tuyển dụng từ một đơn vị sau 3 năm. Ảnh: NVCC.

Trong thông báo, nhà tuyển dụng cho biết đã nhận được hồ sơ và phỏng vấn Gia Kim từ năm 2023. Đơn vị này mời anh làm việc ở vị trí nhân viên bán thời gian (part-time) hoặc toàn thời gian (full-time) cho mùa tháng 8 và tháng 9, có thể bắt đầu từ tháng 9.

Điều trớ trêu là sau 3 năm, Gia Kim gần như không còn nhớ lần ứng tuyển này.

“Thú thật, tôi không nhớ rõ doanh nghiệp mà mình đã nộp đơn xin việc”, Gia Kim chia sẻ với Tri Thức - Znews. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai gặp trường hợp một doanh nghiệp chủ động tìm lại mình sau nhiều năm kể từ lần ứng tuyển.

Hiện, Gia Kim đang đảm nhiệm vị trí nhân viên dịch vụ khách hàng ở công ty khác. Sau nhiều năm đi làm, anh chưa từng nghĩ một hồ sơ cũ có thể được doanh nghiệp tìm lại sau thời gian dài như vậy. Vì thế, Gia Kim chưa lập tức trả lời tin nhắn.

Dù không có ý định thay đổi công việc hiện tại, anh cho biết vẫn muốn phản hồi một cách lịch sự, đồng thời đánh giá cao việc doanh nghiệp còn lưu lại thông tin ứng viên từ lần tuyển dụng trước.

Theo Gia Kim, việc nhà tuyển dụng quay lại hồ sơ cũ có thể xuất phát từ nhu cầu tìm người cho vị trí tương tự. Tuy nhiên, anh không rõ lý do doanh nghiệp lưu hồ sơ và liên hệ lại mình sau 3 năm.

Về phía cá nhân, Gia Kim cũng mong công ty sớm tìm được nhân sự phù hợp, ổn định đội ngũ để hoạt động trong thời gian tới. Tuy anh có thể từ chối, nhiều ứng viên cũ vẫn có khả năng đón nhận cơ hội việc làm này.

Ngoài ra, Gia Kim cũng chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với dòng chú thích: “Phỏng vấn xin việc 2023, 2026 nhà tuyển dụng báo đậu”. Sau 3 ngày đăng tải, bài viết thu hút hơn 6.300 lượt thích cùng nhiều bình luận.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: “Vậy là họ (nhà tuyển dụng - PV) không lừa chúng ta, câu ‘Chúng tôi rất ấn tượng với hồ sơ của bạn và sẽ lưu lại để cân nhắc cho những cơ hội phù hợp trong tương lai’ là có thật”.

Nhà tuyển dụng có thể lưu lại hồ sơ ứng viên để tìm kiếm cho những vị trí phù hợp sau này. Ảnh minh họa: Phương Lâm
Nhà tuyển dụng có thể lưu lại hồ sơ ứng viên để tìm kiếm cho những vị trí phù hợp sau này. Ảnh minh họa: Phương Lâm

Câu chuyện của anh cũng thu hút nhiều bình luận phía dưới, bao gồm các tài khoản tự xưng là nhà tuyển dụng. Tình huống “kỳ lạ” này cũng mở ra câu chuyện về cách doanh nghiệp lưu trữ và tái tiếp cận những ứng viên từng xuất hiện trong quá trình tuyển dụng.

Phần lớn cho rằng việc doanh nghiệp lưu lại thông tin của những ứng viên từng tiếp cận và tìm kiếm lại khi phát sinh nhu cầu thực tế là một cách xây dựng nguồn ứng viên cho tương lai.

Giá trị của phương pháp này không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ được lưu lại mà còn ở lượng thông tin doanh nghiệp đã có về từng ứng viên. Một người từng vào vòng cuối nhưng không được chọn có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc khi vị trí tương tự xuất hiện, giúp công ty không phải bắt đầu lại hoàn toàn từ bước tìm kiếm và sàng lọc.

Thực tế này chứng minh rằng một ứng viên không được chọn ở thời điểm này chưa nhất thiết trở thành hồ sơ vô giá trị.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác đặt câu hỏi ngược lại về phương án tìm đến hồ sơ cũ của doanh nghiệp trên. Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng ứng viên hoàn toàn có thể trở thành người khác sau 3 năm với bộ kỹ năng mới, nhiều kinh nghiệm hơn và định hướng phát triển nghề nghiệp khác.

Đây là thực tế mà các công ty phải đối mặt khi tái tiếp cận kho lưu trữ hồ sơ cũ trong quá trình tuyển dụng. Sau vài năm, công việc, chuyên môn, nơi ở, mức lương kỳ vọng hay định hướng của ứng viên đều có thể thay đổi.

Trường hợp của Gia Kim cũng cho thấy giới hạn này: hồ sơ của năm 2023 có thể vẫn nằm trong hệ thống tuyển dụng, nhưng người sở hữu hồ sơ ấy đến năm 2026 đã có công việc và không còn nhu cầu tìm kiếm cơ hội lao động.

Như vậy, trong một số tình huống, cách làm này thể hiện sự lười biếng khi chiêu mộ nhân sự của các nhà tuyển dụng. Phương án tưởng giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực thực tế lại gây ra tình trạng tốn thời gian và công sức cho đôi bên.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/nop-cv-3-nam-truoc-chang-trai-tphcm-bat-ngo-duoc-goi-di-lam-post1677655.html

PV
lifestyle.zingnews.vn
#làm #công việc #nhân sự #doanh nghiệp #CV #tuyển dụng #nộp đơn xin việc

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