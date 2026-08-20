100 đại biểu thanh niên Việt Nam bắt đầu hành trình ‘tìm theo dấu đỏ’

TPO - Từ Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), 100 đại biểu thanh niên Việt Nam lên đường sang Quảng Tây (Trung Quốc), bắt đầu hành trình tìm về những dấu tích gắn với lịch sử cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước trong đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, du lịch và văn hóa.

Sáng 20/8, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), đoàn 100 đại biểu thanh niên Việt Nam lên đường sang Quảng Tây (Trung Quốc) tham gia chương trình “Thanh niên Việt Nam tìm theo dấu đỏ”.

Đoàn do anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.

Đại diện phía Trung Quốc chào đón Trưởng đoàn và các đại biểu thanh niên Việt Nam tới Quảng Tây tham gia chương trình.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026, được triển khai trên cơ sở Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, các đại biểu sẽ tham gia chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, tham quan một số địa điểm gắn với dấu ấn của Người như Khu Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Liễu Châu và Nhà lưu niệm Trường học Việt Nam tại Quế Lâm.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, tham quan một số dự án, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại Quảng Tây; khảo sát các mô hình xây dựng văn minh sinh thái, bảo vệ môi trường và phát triển khoa học công nghệ.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là các hoạt động đối thoại, giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, tập trung vào tăng cường hợp tác trong đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, du lịch và văn hóa.

Chương trình cũng dành thời gian để các đại biểu tìm hiểu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Tây, qua đó mở rộng hiểu biết về đất nước, con người Trung Quốc và những lĩnh vực hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Diễn ra từ ngày 20 đến 25/8, chương trình dự kiến có nhiều hoạt động nghiên cứu, học tập, tham quan và giao lưu thiết thực tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Tham gia hành trình, nhiều đại biểu kỳ vọng đây không chỉ là dịp tìm hiểu lịch sử, mà còn mở ra những kết nối mới giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc.

Anh Trương Khải Minh - Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi tham gia Hành trình đỏ 2026 là sự xúc động, tự hào và biết ơn.

“Đây không chỉ là một chuyến đi đến những địa danh lịch sử, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu những dấu ấn của cách mạng Việt Nam trên đất Trung Quốc, hiểu sâu sắc hơn về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về sự hy sinh của các thế hệ đi trước và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước”, anh Minh nói.

Theo anh Minh, “tìm theo dấu đỏ” không chỉ là nhìn lại lịch sử, mà quan trọng hơn là tiếp nối những giá trị của lịch sử trong điều kiện mới. “Mỗi đại biểu trẻ cần trở về từ hành trình với nhận thức sâu sắc hơn, trách nhiệm lớn hơn và những hành động cụ thể hơn trong học tập, công tác và cống hiến”, anh Minh nói.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc, sáng 20/8.

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mong muốn chương trình không dừng lại ở hoạt động tham quan, giao lưu, mà sẽ mở ra những kết nối bền vững giữa thanh niên hai nước, hình thành các sáng kiến chung về giáo dục lịch sử, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.

“Đồng thời, mỗi đại biểu sẽ trở thành một ‘người kể chuyện’ về Hành trình đỏ, góp phần đưa những câu chuyện lịch sử và giá trị của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, thanh niên”, anh Minh chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc, chị Nguyễn Thị Huyền Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết cảm thấy vinh dự, tự hào và xúc động khi được đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô tham gia hành trình.

“Tham gia hành trình, bản thân tôi có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu về đất nước, con người và thanh niên Trung Quốc. Tôi nhận thức rõ rằng giao lưu thanh niên hai nước không chỉ là cơ hội để mở rộng hiểu biết, mà còn là dịp để hiểu thêm về lịch sử, tình hữu nghị giữa hai đất nước được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo, những nét văn hóa tương đồng, cùng chung chí hướng và con đường, chia sẻ tương lai chung, qua đó hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn”, chị Trang nói.

Chị Trang mong muốn sau hành trình, mỗi đại biểu sẽ có những kỷ niệm đẹp tại Trung Quốc, có thêm niềm tin vào vai trò của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước.

“Đặc biệt, tôi mong muốn những trải nghiệm, câu chuyện lịch sử và những bài học mà chúng tôi được tham gia sẽ tiếp tục được lan tỏa đến đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên. Tôi cũng mong muốn Hành trình đỏ sẽ tiếp tục được tổ chức và trở thành hoạt động có ý nghĩa để thanh niên Việt Nam có cơ hội được học từ lịch sử, trưởng thành từ trải nghiệm và tiếp nối truyền thống bằng những hành động cụ thể”, chị Trang chia sẻ.