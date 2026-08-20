Tuổi trẻ Bắc Ninh trao “chìa khóa số” về tận thôn, trường học

Không chỉ là những chiếc máy tính, công trình thanh niên “Kết nối số – Nâng bước em tới trường” đang trở thành những “chìa khóa số” được tuổi trẻ Bắc Ninh trao tận tay cơ sở.

Đưa chuyển đổi số về tận thôn

Ngày 18/12/2025, tại xã Nhân Thắng, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức chương trình trao tặng 34 chiếc máy tính cho các thôn và Trường Tiểu học và THCS Bình Dương.

Tại xã Nhân Thắng, 34 máy tính được trao cho các thôn và Trường Tiểu học và THCS Bình Dương. Những thiết bị này được sử dụng trực tiếp phục vụ công tác điều hành, triển khai dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở; đồng thời hỗ trợ hoạt động dạy và học, rèn luyện kỹ năng số cho học sinh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng nhấn mạnh, chuyển đổi số không phải khái niệm xa vời hay khẩu hiệu mang tính phong trào, mà là cuộc chuyển biến căn bản về tư duy và cách làm.

Khi công nghệ được đưa về tận thôn, làng, cán bộ cơ sở làm chủ thiết bị và dữ liệu, bộ máy hành chính sẽ vận hành hiệu quả, minh bạch hơn, qua đó phục vụ người dân tốt hơn.

Với chủ đề “Xã thông minh, thôn số hóa”, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh kỳ vọng mỗi chiếc máy tính được trao tặng sẽ trở thành một “điểm chạm số” trong cộng đồng.

Mỗi cán bộ thôn có thể trở thành một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin và từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống.

“Chìa khóa số” ở vùng cao

Một ngày cuối tháng 12/2025, mưa rét phủ kín những triền đồi ở xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chiếc xe chở những bộ máy tính của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa dừng bánh, nhiều cán bộ thôn đã có mặt từ sớm. Trong chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2025, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao 19 bộ máy tính cho các thôn trên địa bàn xã Đại Sơn.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn Hoàng Văn Quân vẫn nhớ khoảnh khắc những thùng máy mới được đưa về địa phương.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hoàn thành công trình thanh niên “Kết nối số – Nâng bước em tới trường”.

“Đối với vùng miền núi như Đại Sơn, những chiếc máy tính này quý lắm. Nó không chỉ là thiết bị làm việc mà còn mở ra cách làm việc hoàn toàn mới cho các thôn”, ông Quân chia sẻ.

Với một xã miền núi còn nhiều khó khăn, những bộ máy tính không đơn thuần là món quà vật chất. Đó là công cụ mở cánh cửa chuyển đổi số tới vùng cao.

Theo ông Quân, Đại Sơn đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện đại hóa hành chính. Trong quá trình đó, công nghệ thông tin đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Trước đây, tại một số thôn, việc tổng hợp số liệu, lập báo cáo còn phụ thuộc nhiều vào giấy tờ thủ công. Không ít cán bộ cơ sở cũng lúng túng khi thao tác trên môi trường số.

Những chiếc máy tính được đưa về tận thôn đã tạo thêm điều kiện để cán bộ làm quen với văn bản điện tử, quản lý dữ liệu, gửi nhận tài liệu qua mạng và tra cứu thông tin trực tuyến. Ông Quân ví những chiếc máy tính như “cánh tay nối dài”, giúp chủ trương về chuyển đổi số đến gần cơ sở hơn.

“Có công cụ, các thôn sẽ thuận lợi hơn trong triển khai nền tảng số, quản lý dữ liệu dân cư, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị qua môi trường mạng, từng bước hình thành một ‘Đại Sơn số’ đồng bộ từ xã tới thôn”, ông Quân nói.

Đáng chú ý, công nghệ còn mở ra hướng quảng bá những giá trị riêng của địa phương. Đại Sơn có Hát Slonghao truyền thống, vùng táo đặc trưng và nhiều sản phẩm OCOP tiềm năng. Khi được đưa lên không gian số, những giá trị ấy có thêm cơ hội tiếp cận đông đảo người dân, du khách và người tiêu dùng.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn cho biết, công trình “Kết nối số – Nâng bước em tới trường” không chỉ nhằm hỗ trợ thiết bị mà hướng tới tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đời sống.

Theo anh Sơn, tuổi trẻ Bắc Ninh đã trao 100 bộ máy tính cho các trường học, địa phương tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, tổng trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Trong đó có các địa bàn như xã Đại Sơn với 19 máy tính, xã Tây Yên Tử với 10 máy tính và xã Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên với 15 máy tính.

“Công trình không chỉ cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mà còn tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, giúp các em tiếp cận tri thức mới, nâng cao kỹ năng học tập và hội nhập thời đại số”, anh Sơn nói.