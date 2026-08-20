'Hành trình đỏ' khơi dậy khát vọng tri thức của người trẻ Việt

TPO - Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam” và giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung tại Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra từ ngày 15 - 19/8 đã khép lại với những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Với nhiều giáo viên, học sinh, sinh viên, hành trình không chỉ là chuyến đi học tập mà còn tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ trau dồi tri thức, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Những bài học mang về từ hành trình

Chia sẻ tại tiệc chia tay chương trình, đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trưởng đoàn công tác - bày tỏ, những ngày tại Quảng Tây tuy không dài nhưng đã để lại nhiều tình cảm, ấn tượng và trải nghiệm đáng nhớ đối với các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam.

Theo đồng chí Vũ Huy Dương, đoàn đã có cơ hội đi qua những không gian mang nhiều dấu ấn lịch sử; được tìm hiểu về những câu chuyện gắn với quá trình hoạt động cách mạng, với sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; được đến thăm Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh - một "địa chỉ đỏ" tượng trưng cho quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Vũ Huy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

“Tôi tin rằng, đối với mỗi đại biểu, điều quý giá nhất của chuyến đi không chỉ là chúng ta đã đến được bao nhiêu địa điểm, biết thêm bao nhiêu kiến thức, mà là những điều chúng ta nhìn thấy đã gợi mở thêm những suy nghĩ mới, những câu hỏi mới và những khát vọng mới", đồng chí Vũ Huy Dương nói.

Cô Nguyễn Thùy Chi - Bí thư Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn cho biết: Là người công tác trong ngành giáo dục, cô Chi mong muốn những trải nghiệm thực tế từ chuyến đi sẽ trở thành động lực để tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu khoa học và khát vọng sáng tạo cho học sinh. Với cô, “Hành trình đỏ 2026” không chỉ là một chuyến đi mà còn là sự kết nối về văn hóa, tri thức và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Cô Nguyễn Thùy Chi - Bí thư Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn (phải) và cô Trịnh Sao Linh - Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn.

Cùng chung cảm nhận, cô Lưu Thu Liên - Giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng cho rằng hành trình mang ý nghĩa đặc biệt trên cả hai vai trò: Nhà giáo và cán bộ Đoàn.

Việc trở về những địa chỉ đỏ gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng trải nghiệm tại các trường đại học, trung tâm khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và không gian văn hóa đã mang đến cho cô Liên thêm nhiều góc nhìn về lịch sử, giáo dục, khoa học - công nghệ và sự phát triển.

Cô Lưu Thu Liên - Giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng.

Theo cô Liên, những điều được trực tiếp trải nghiệm sẽ trở thành nguồn tư liệu sống động trong công tác giảng dạy, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử, trân trọng hòa bình và có ý thức hội nhập. Trên cương vị cán bộ Đoàn, cô cũng mong muốn vận dụng những điều học hỏi được để đổi mới hoạt động thanh niên, đồng thời tiếp tục giới thiệu những nét đẹp về văn hóa, con người Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.

Tiếp nối lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng tuổi trẻ

Với Nguyễn Cẩm Tú, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, hành trình đến những địa chỉ đỏ tại Quảng Tây, đặc biệt là Trường Dục Tài Nam Ninh, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Nguyễn Cẩm Tú - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

Qua các tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động tại Trung Quốc, nữ sinh càng cảm nhận rõ hơn về bản lĩnh, ý chí và tinh thần cách mạng của Người. Những dấu ấn lịch sử không chỉ thuộc về quá khứ mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp.

Được học tập và làm việc tại TPHCM - thành phố mang tên Bác, Cẩm Tú cho rằng đó vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để bản thân tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Long - học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng cho rằng, điều để lại ấn tượng với nam sinh không chỉ là công nghệ tiên tiến hay bản sắc văn hóa đặc sắc mà còn là sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo dành cho đoàn đại biểu Việt Nam. Với em, đây là hành trình kết nối con người hai nước, tạo nên sự giao thoa về văn hóa và tri thức, góp phần vun đắp tinh thần hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Nguyễn Tuấn Long - học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng (thứ 3 từ trái qua) tại Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Nguyễn Đắc Thành, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng, cũng mang về nhiều xúc cảm sau hành trình. Từ những trải nghiệm tại Di tích Trường Dục Tài đến hoạt động giao lưu văn hóa, tìm hiểu công nghệ bảo tồn san hô, trí tuệ nhân tạo và robot, nam sinh cho rằng chuyến đi đã mang đến một hành trang tri thức quý giá.

Những giờ phút giao lưu, sinh hoạt cùng các bạn trẻ Trung Quốc cũng giúp các đại biểu trẻ hiểu thêm và trân trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Trở về từ hành trình, Đắc Thành cho rằng tuổi trẻ cần không ngừng trau dồi tri thức, tiếp thu tinh hoa khoa học - công nghệ, rèn luyện bản lĩnh để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và hội nhập.

Khép lại sau 5 ngày nghiên cứu, học tập và giao lưu, “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam” không chỉ để lại những kỷ niệm về lịch sử, văn hóa và công nghệ, mà còn khơi dậy trong mỗi đại biểu những suy nghĩ, cảm hứng và khát vọng mới. Từ những bài học lịch sử, trải nghiệm khoa học - công nghệ đến các cuộc gặp gỡ, giao lưu với bạn bè quốc tế, hành trình đã tiếp thêm động lực để người trẻ tiếp tục học tập, rèn luyện, lan tỏa tri thức và góp phần xây dựng quê hương, đất nước...



Một số hình ảnh của đoàn đại biểu tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam” và giao lưu giáo viên - sinh viên Việt - Trung tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc diễn ra từ ngày 15 - 19/8:

Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Khu học xá Trung ương, còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, thuộc Đại học Quảng Tây.

Đoàn đại biểu tìm hiểu về các loại robot thông minh tại Trung tâm Hợp tác đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN, Học viện Trí tuệ Nhân tạo Quảng Tây.