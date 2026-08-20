Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hướng tới hệ sinh thái giao thương thực chất

TPO - Thay vì chỉ dừng ở những cuộc gặp gỡ, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu biến mạng lưới hàng vạn hội viên thành một hệ sinh thái giao thương, nơi doanh nghiệp có thể tìm đúng đối tác, giảm chi phí và mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể.

Chiều 20/8 tại TPHCM, Câu lạc bộ (CLB) Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức chương trình “Hội tụ Giao thương – Kết nối & Kiến tạo 2026”.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đánh giá cao cách tiếp cận của chương trình, khi không chỉ tạo không gian để doanh nghiệp gặp gỡ mà còn hướng tới đổi mới sáng tạo, tìm kiếm cơ hội thị trường, đầu tư, đối tác và tiến tới những thỏa thuận hợp tác cụ thể.

Theo anh Đặng Hồng Anh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện có mạng lưới hàng vạn hội viên trên cả nước. Nhìn dưới góc độ kinh doanh, đây là một thị trường lớn, bởi trong hàng vạn doanh nghiệp luôn phát sinh nhu cầu về nguyên vật liệu, logistics, tài chính, công nghệ, xây dựng, bất động sản, dịch vụ chuyên môn, tiêu dùng và đầu tư.

“Vấn đề là bao nhiêu phần trong những nhu cầu đó đang tìm được đúng đối tác ngay trong hệ sinh thái của Hội? Nếu câu trả lời vẫn còn thấp thì dư địa của hoạt động xúc tiến thương mại còn rất lớn”, anh Đặng Hồng Anh cho hay.

Hàng trăm doanh nhân tham dự chương trình xúc tiến thương mại của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nhiệm kỳ VIII của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái giao thương đủ hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp hội viên tiết kiệm từ 8 - 20% định phí hằng năm, giảm chi phí marketing và bán hàng, đồng thời thúc đẩy việc ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Hội cũng đặt mục tiêu triển khai khoảng 2.000 hoạt động xúc tiến thương mại nội khối trong nhiệm kỳ.

Nhấn mạnh mục tiêu tiết kiệm 8 - 20% chi phí, anh Đặng Hồng Anh cho rằng với doanh nghiệp, đây là con số đáng kể. Trong khi việc tăng doanh thu 10% có thể khó khăn, việc tận dụng sức mua chung, chia sẻ hạ tầng, dùng chung dịch vụ, tìm đúng nhà cung cấp hay giảm chi phí tiếp cận khách hàng có thể giúp phần chi phí tiết kiệm được đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch CLB Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tại chương trình, anh Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch CLB Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Để đảm đương vai trò đó, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ trong một thị trường biến động từng ngày.

Theo anh Chiến, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ nằm ở vốn hay quy mô mà còn ở tốc độ kết nối, khả năng hợp tác và niềm tin giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, CLB xác định thương mại nội khối không phải là sự ưu tiên theo cảm tính hay mua bằng mọi giá, mà phải vận hành theo cơ chế thị trường, dựa trên đúng nhu cầu, đúng năng lực, sản phẩm dịch vụ có chất lượng, giá cả, hậu mãi rõ ràng và đặc biệt là chữ tín giữa các doanh nghiệp.

CLB Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam định hướng xây dựng hệ sinh thái giao thương có tổ chức, trong đó doanh nghiệp được xác định rõ nhu cầu, đối tác phù hợp và cơ hội hợp tác cụ thể.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và CLB Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức ra mắt Cổng thông tin Giao thương.

Thời gian tới, CLB sẽ tập trung thúc đẩy kết nối B2B giữa các doanh nghiệp hội viên, mở rộng kết nối với doanh nghiệp ngoài hệ thống Hội, tăng cường kết nối theo ngành, chuỗi giá trị và địa bàn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ hội đầu tư, thương mại và thị trường mới. CLB cũng chú trọng số hóa hoạt động xúc tiến thương mại.

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và CLB Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam chính thức ra mắt Cổng thông tin Giao thương. Đây sẽ là thêm một kênh để doanh nghiệp cập nhật thông tin, giới thiệu nhu cầu, tìm kiếm đối tác và đăng ký kết nối.

Trên cơ sở dữ liệu về nhu cầu của doanh nghiệp, CLB sẽ từng bước hỗ trợ kết nối phù hợp hơn với từng lĩnh vực và nhu cầu thực tế. Mục tiêu được đặt ra là đưa hoạt động giao thương đi vào thực chất, để mỗi cuộc kết nối có thể mở ra một cơ hội hợp tác cụ thể, mỗi thỏa thuận có khả năng được triển khai thành dự án, đơn hàng và giá trị kinh tế thực tế.

Đại diện các doanh nghiệp kết các biên bản ghi nhớ hợp tác tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa CLB với 7 doanh nghiệp, đối tác. Các thỏa thuận tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu giao thương và liên kết cao như chuyển đổi số, đầu tư - hạ tầng, ô tô, thực phẩm - hàng tiêu dùng, bất động sản, xây dựng, truyền thông, dịch vụ thương mại và cung ứng. Một số thỏa thuận đã xác định mục tiêu doanh số hợp tác cụ thể, tạo cơ sở để chuyển hóa kết nối thành hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.