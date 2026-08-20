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Giới trẻ

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Gia sư áo xanh 'thắp sáng' vùng trời quê hương La Phu Khơ

Xuân Tùng

TPO - Trên miền sơn cước La Phu Khơ, 20 "gia sư áo xanh" lan tỏa ánh sáng văn hóa hè từ lớp học mở về vùng trời quê hương, kỹ năng hội nhập đến các em nhỏ; cùng công trình thắp sáng bản làng.

Lớp học mở và vùng trời quê hương

Trong chuỗi hoạt động “Ánh sáng văn hóa hè” đến thôn La Phu Khơ – cách trung tâm xã Mù Cang Chải (Lào Cai) hơn chục cây số, chuyên đề “Vùng trời quê hương” là một trong những điểm nhấn của Đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

Chị Bùi Thị Diệu Linh – Phó Bí thư Đoàn trường, cho biết, tên gọi “Vùng trời quê hương” xuất phát từ ý niệm mỗi đứa trẻ đều lớn lên dưới một khoảng trời của quê hương. Với các em La Phu Khơ, đó có thể là bầu trời trên những ngọn núi, trên mái nhà, trên con đường đến trường... Mở rộng hơn, “vùng trời quê hương” còn là bầu trời của Tổ quốc.

Chỉ trong 40 phút, lớp học không bảng đen nhưng sôi nổi tiếng reo vui, là nơi khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước.

Từ câu hỏi mở về điều em yêu nhất ở bản làng, các anh chị “áo xanh” đã dẫn dắt các em đến với “vùng trời quê hương” rộng lớn hơn, gắn với chủ quyền, biên giới, biển đảo… Lòng yêu nước được hiện hữu qua câu chuyện, hình ảnh về lá cờ đỏ sao vàng, cột mốc biên cương.

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Áo xanh chia sẻ "vùng trời quê hương". Ảnh: CTV

Phạm Thị Kiều Trinh – sinh viên năm 2 ngành Giáo dục Mầm non, ấn tượng từ những câu chuyện về bầu trời, quê hương và đất nước, các em bắt đầu kể về nơi mình sinh ra bằng tất cả sự hồn nhiên và tự hào. Có em say sưa nói về bản làng, có em kể về con đường đến trường, về nương ngô… “Những câu chuyện giản dị ấy khiến cho tôi nhận ra rằng quê hương chẳng ở đâu xa, mà hiện hữu trong chính những điều bình dị nhất”, Trinh nói.

Cũng từ lớp học mở ấy, các “gia sư áo xanh” đã chia sẻ đến những em nhỏ niềm yêu thích tiếng Anh qua nhiều tình huống, hội thoại giao tiếp; những bài học, ghi nhớ về phòng chống tai nạn thương tích, hiểu biết về giới tính; trao tặng "Tủ sách cho em".

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Những buổi học kỹ năng, tiếng Anh giao tiếp mang đến nhiều trải nghiệm. mới cho các em. Ảnh: CTV
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“Chúng tôi không chỉ muốn xây dựng một công trình hay trao một phần quà. Với sinh viên Giáo dục, mục tiêu là tạo ra những lớp học mở ở cộng đồng; biến kiến thức đã được học về tâm lý, giáo dục, công nghệ, thiết kế hoạt động trải nghiệm… thành năng lực thực tế giúp các em nhỏ vùng cao dễ dàng và hào hứng tiếp thu”, chị Bùi Thị Diệu Linh - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Giáo dục.

Thắp ánh sáng xanh đường bản

Trong Chiến dịch ở La Phu Khơ, đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Giáo dục còn góp sức tham gia thi công công trình “Ánh sáng xanh”. Những đôi tay vốn quen với cầm bút, máy tính nay lấm lem bùn đất, đào hố, trộn vữa, dựng cột, đấu nối bảng mạch và lắp thiết bị đèn, tấm pin năng lượng, bắt vít…

Công trình "Ánh sáng xanh" do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai phối hợp Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội triển khai gồm 40 cột đèn năng lượng mặt trời 500W trên tuyến đường dài 1,6 km, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Giây phút bấm công tắc để ánh sáng từ 40 ngọn đèn đồng loạt tỏa rạng giữa màn đêm tĩnh mịch của La Phu Khơ, cả đội đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Ánh sáng xanh” không chỉ soi rõ những khúc cua hiểm trở, giúp bà con đi lại an toàn, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của sự gắn kết giữa trí thức trẻ và nhân dân vùng cao.

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Sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện công trình "Ánh sáng xanh". Ảnh: CTV

Nguyễn Đức Thiện - sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên kể, nhìn những đốm sáng lung linh giữa lưng chừng núi, cả đội đều nghẹn ngào vỡ òa. Lúc đó, mấy những vết trầy xước trên tay, quần áo lấm lem đầy bùn đất khi vượt dốc trơn trượt vận chuyển thiết bị, hay “nhăn trán” tìm cách dựng cột, lắp đặt thiết bị… thành kỷ niệm thú vị của đội.

“Đứng dưới ánh đèn đêm hôm đó, tôi càng hiểu hơn giá trị của những ngày cùng làm, cùng sẻ chia và tinh thần không ngại khó với các thành viên trong đội và bà con địa phương”, Thiện nói.

Đi để hiểu, ở để thương

Chiến dịch Mùa Hè Xanh 2026 đã mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc, cùng hành trang trên hành trình trưởng thành đối với mỗi thành viên của đội. Nhìn lại hành trình, chị Bùi Thị Diệu Linh cho biết, trước khi triển khai chiến dịch, Đoàn trường đã tiền trạm tại địa phương, nhưng chỉ khi sống cùng người dân, đi trên những con đường các em nhỏ đến trường… mới cảm nhận rõ hơn, để thương yêu hơn một miền đất.

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Vương Thúy Hồng – Đội trưởng đội tình nguyện chia sẻ, kỷ niệm nhớ nhất là những ngày cả đội cùng bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và khơi thông lối đi.

“Nhìn cuộc sống của người dân dần ổn định sau mưa lũ, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của người trẻ không chỉ từ lời nói mà ở sẵn sàng hành động khi cộng đồng cần; kiến thức, kỹ năng học được chỉ thực sự ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động, giúp ích cho người khác. Đây là hành trang để tôi tiếp tục rèn luyện chuyên môn, hoàn thiện bản thân”, Hồng nói.

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Đội sinh viên tình nguyện trường ĐH Giáo dục tham gia dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ.
﻿Ảnh: CTV
Xuân Tùng
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