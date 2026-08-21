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Thế giới

Iran không nao núng trước lời đe dọa trừng phạt của Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf ngày 21/8 tuyên bố, nước này cần có kế hoạch vượt qua các "lệnh trừng phạt bất công", sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo về những biện pháp trừng phạt mà ông mô tả là khắc nghiệt nhất từng được áp đặt lên Iran.

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết, các biện pháp này sẽ được công bố chi tiết vào tuần tới, đồng thời gợi ý rằng chúng có thể làm giảm nhu cầu thực hiện thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Đáp lại, ông Qalibaf - một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất của Iran và là nhà đàm phán hàng đầu của Tehran trong các cuộc thảo luận với Mỹ - khẳng định việc phát triển kinh tế và an ninh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Ông cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành chiến tranh kinh tế và chiến tranh "nhận thức" sau khi nhận thấy họ không thể giành chiến thắng trong một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Iran và Iraq.

"Nếu nhìn vào nguồn tài nguyên và nguyên liệu thô của các quốc gia Hồi giáo, các bạn sẽ nhận thấy rằng đối thủ đang tìm cách chiếm đoạt chúng”, ông Qalibaf phát biểu trước đại diện doanh nghiệp Iran và Iraq tại Baghdad, theo thông tin trên kênh Telegram của ông. "Do đó, chúng ta cần xây dựng kế hoạch ứng phó với các lệnh trừng phạt bất công để có thể vượt qua chúng”.

Ông cũng kêu gọi tăng cường quan hệ kinh tế giữa Baghdad và Tehran, đồng thời cho biết hai nước có thể sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại để giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran lên án lời đe dọa "phi pháp" của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia tăng chiến dịch gây sức ép kinh tế lên Tehran.

Theo đài truyền hình nhà nước IRIB, Bộ Ngoại giao tuyên bố trong một thông cáo, rằng lời đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt của ông Trump chính là "mặt kia của đồng xu chiến tranh và hành động gây hấn quân sự".

"Chính phủ Mỹ và những người thực thi chính sách trừng phạt sẽ phải chịu trách nhiệm về các hậu quả của hành động phi pháp này", thông cáo nêu rõ.

Nhiều nhà phân tích chia sẻ với CNN, rằng họ hoài nghi về việc liệu những tuyên bố của ông Trump có mang lại tác động như mong muốn đối với chính quyền Iran hay không, nhất là khi nước này đã trụ vững trước các biện pháp trừng phạt kinh tế ngặt nghèo từ các cường quốc thế giới.

Tổng thống Trump đã công khai từ bỏ các nỗ lực ngoại giao với Iran, trong bối cảnh việc cố gắng mở lại eo biển Hormuz rơi vào bế tắc và ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra về những tổn thất mà một cuộc chiến tranh không được lòng dân gây ra cho quân đội Mỹ.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf #Mỹ #Iran #lệnh trừng phạt Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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