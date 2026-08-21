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Ngừng tim giữa đường, người đàn ông được cứu sống nhờ bác sĩ tình cờ đi qua

Anh Nhàn

TPO - Một người đàn ông trung niên ngừng tim ngoài đường đã được một bác sĩ kịp thời ép tim, đưa đến bệnh viện và cứu sống sau khi sốc điện, can thiệp đặt stent động mạch vành.

Chiều 21/8, Bệnh viện Nhân dân 115 thông tin về một ca bệnh được cứu sống sau khi bị ngừng tim, ngừng thở nằm bất tỉnh ngoài đường.

Một ngày trước, bác sĩ Phan Nguyễn Hoài Nam (đang trong thời gian thực hành tại Bệnh viện Nhân dân 115) tình cờ thấy ông N.N.Q. nằm bất tỉnh giữa đám đông trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Kiểm tra nhanh, bác sĩ nhận thấy người này đã ngừng tim, ngừng thở nên lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi bằng ép tim và hỗ trợ hô hấp tại chỗ. Sau đó, trong suốt quãng đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện, bác sĩ Nam tiếp tục ép tim, trong khi người bệnh vẫn chưa có tuần hoàn tự nhiên.

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Sau khi được điều trị, người bệnh không còn phải phụ thuộc máy thở, có thể nghe hiểu và giao tiếp với bác sĩ. Ảnh: BVCC

Ông N.N. Q. được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở. Trong quá trình hồi sức, monitor ghi nhận người bệnh xuất hiện rung thất - một dạng rối loạn nhịp tim đặc biệt nguy hiểm. Ê-kíp lập tức tiến hành sốc điện phá rung và sau đó tim người bệnh đập trở lại.

Các bác sĩ nhận định người bệnh bị tắc mạch máu, gây nhồi máu cơ tim và ngừng tim. Sau khi được hồi sức, người bệnh được đưa đi chụp mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy một nhánh mạch vành bị tắc, các bác sĩ nhanh chóng đặt stent để khơi thông dòng máu, sau đó chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Sau một ngày điều trị tích cực, người bệnh không còn phải phụ thuộc máy thở, có thể nghe hiểu và giao tiếp. Nếu diễn biến thuận lợi, người bệnh sẽ được chuyển sang chuyên khoa Tim mạch để tiếp tục điều trị và theo dõi sau can thiệp.

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, người bệnh không có thân nhân đi cùng khi nhập viện, không có bảo hiểm y tế và không có khả năng thanh toán chi phí điều trị. Trong tình huống cấp cứu, bệnh viện quyết định ưu tiên can thiệp cứu người trước, còn thủ tục và chi phí được giải quyết sau.

Theo Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115, ông N.N.Q. có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê nhà, làm tài xế xe công nghệ và không có bảo hiểm y tế. Người bệnh còn đang chăm sóc người chị gái mắc bệnh tâm thần. Đến nay, chi phí điều trị cho bệnh nhân khoảng 60 triệu đồng và dự kiến tiếp tục phát sinh. Hội Chữ thập đỏ bệnh viện đang kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ chi phí điều trị cho người bệnh.

Anh Nhàn
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