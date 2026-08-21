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Pháp luật

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Phó giám đốc ngân hàng dụ quen gửi tiết kiệm rồi chiếm đoạt 6,5 tiền tỷ đồng

Phạm Trường

TPO - Lợi dụng danh nghĩa Phó Giám đốc một ngân hàng chi nhánh ở Thanh Hóa, Nguyễn Thị Vân đã vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao song lập sổ tiết kiệm giả để chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (SN 1987, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

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Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Vân.

Theo công an, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân, từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Vân đã lợi dụng danh nghĩa, chức vụ Phó Giám đốc ngân hàng để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa. Tuy nhiên,người phụ nữ này không hạch toán số tiền vào ngân hàng mà lập sổ tiết kiệm giả, sử dụng chữ ký, con dấu của ngân hàng để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tiền gửi.

Công an xác định Vân đã chiếm đoạt của chị C.T.T (SN 1977, trú xã Lưu Vệ) số tiền 5 tỷ đồng và chị L.T.H (SN 1987, trú phường Hạc Thành) 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hoặc Điều tra viên thụ lý vụ án, đồng chí Trần Đăng Nam, số điện thoại 0911.539.999 để được hướng dẫn, giải quyết.

Phạm Trường
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