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Pháp luật

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Hà Nội: Khởi tố vụ cháy khiến 3 người tử vong tại Chương Mỹ

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra vụ cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, khiến 3 người tử vong.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

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Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Thanh Hà)

Trước đó khoảng 10h23 ngày 19/8, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội).

Ngay lập tức, cảnh sát PCCC& CNCH điều động nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Tại hiện trường, đám cháy lan rộng kèm nhiều khói khí độc, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi, … có nguy cơ cháy lan, cháy lớn sang các khu vực lân cận.

Đến khoảng 11h25 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không có khả năng cháy lan.

Vụ cháy làm 3 người bị thương là B.V.Đ. (SN 1986), K.T.A. (SN 2008), V.N.T. (SN 1987), và 3 người tử vong là V.N.K. (SN 1968, Hưng Yên), N.V.T. (Nam Định), Đ.T.A. (Nam Định).

Được biết, cơ sở có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Thanh Hà
#Hà Nội #Phòng cháy chữa cháy #thương vong #PCCC #tử vong #hỏa hoạn

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