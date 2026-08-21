Khởi tố nam sinh đại học hiếp dâm trẻ em tại Hưng Yên

TPO - Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên có hành vi quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi tại phòng trọ ở Hưng Yên.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh (SN 2007, trú tại TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Trọng Khánh tại phòng trọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khánh hiện là sinh viên năm nhất một trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thông qua mạng xã hội, Khánh quen biết một bé gái sinh năm 2014. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên phát sinh tình cảm. Ngày 16/6, tại phòng trọ của Khánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nam thanh niên này đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu bé. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.