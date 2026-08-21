Khởi tố đối tượng tuồn 10 tấn phân đạm từ Trung Quốc vào Việt Nam

TPO - Vận chuyển 200 bao tải phân đạm với tổng khối lượng 10 tấn từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở, đối tượng Hà Văn Hoàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và khởi tố về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Hoàn về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Hà Văn Hoàn. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 22 giờ ngày 18/4/2026, Tổ công tác Công an xã Bảo Lạc phối hợp cùng Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Bảo Lạc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm 4, xã Bảo Lạc.

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 11B-006.xx do Hà Văn Hoàn (sinh năm 1995, trú tại xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 200 bao tải chứa phân đạm, tổng khối lượng lên tới 10 tấn. Hoàn không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Qua đấu tranh và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định số phân đạm trên được Hoàn vận chuyển trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc biên giới 535, thuộc xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng, sau đó vận chuyển sâu vào trong nội địa để tiêu thụ.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.