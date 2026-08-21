Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Tri ân anh hùng liệt sĩ, tiếp sức ngư dân

TPO - Hơn 700 hội viên, thanh niên đã về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa tham dự Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ, khắc ghi lịch sử

Sáng 21/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình có sự tham dự của anh Lê Hải Long - Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Khánh Hòa và đông đảo đoàn viên thanh niên địa phương.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, đoàn đại biểu cùng hơn 700 hội viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết việc Khánh Hòa đăng cai Chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Theo chị Ngân, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ. “Qua hành trình, tôi mong muốn tiếp nối tinh thần tiên phong, biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến”, chị Ngân chia sẻ.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại chương trình.

Đồng hành cùng chương trình, đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã hội tụ về Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma để bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

Em Vũ Vân Khanh (học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng, tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ, có mặt tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma là trải nghiệm vô cùng xúc động. Chuyến đi giúp bản thân cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và thêm tự hào về lịch sử dân tộc.

Trao nguồn lực, tiếp sức ngư dân

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực hướng về cộng đồng và ngư dân vùng biển, đảo Khánh Hòa.

Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tiếp nhận bảng biểu trưng công trình “Thắp sáng đường quê”.

Cụ thể, chương trình trao tặng một “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 100 triệu đồng và một công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 70 triệu đồng. Đoàn công tác cũng trao tặng Đồn Biên phòng Cầu Bóng một máy lọc nước và quà trị giá 10 triệu đồng; đồng thời trao 20 suất quà cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Vĩnh Trường.

Các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), góp phần sẻ chia khó khăn, chăm lo đời sống và tiếp thêm động lực để ngư dân vươn khơi, bám biển.

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 được triển khai trên toàn quốc, với nhiều chặng dừng chân tại các địa bàn biên giới, biển, đảo. Qua mỗi chặng hành trình, tuổi trẻ Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng và Tổ quốc.