Đồng phục Hải Anh ra mắt BST Homies: Gói trọn thanh xuân học trò

Mỗi mùa tựu trường đến không chỉ mang theo niềm hân hoan gặp lại bạn bè, mà còn là khởi đầu cho những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Từ những buổi học ngập tràn tiếng cười đến những lần "cứu nét" giờ ra chơi, chiếc áo lớp luôn là mảnh ghép không thể thiếu để gắn kết tập thể. Chào đón mùa Back To School năm nay, Đồng Phục Hải Anh chính thức ra mắt bộ sưu tập áo lớp Polo Homies — nơi gửi gắm câu chuyện tình bạn trong trẻo, biến những "besties" thân thiết trở thành gia đình "homies" thứ hai.

Đồng phục Hải Anh khởi động mùa tựu trường với nguồn cảm hứng từ tình bạn tuổi trẻ

Thấu hiểu xu hướng thời trang học sinh hiện đại, Hải Anh đã định hình một phong cách trẻ trung nhưng không phô trương, vừa tôn vinh cá tính tập thể vừa giữ trọn nét hồn nhiên của lứa tuổi học trò. Và từ đó, bộ sưu tập Homies ra đời mang theo câu chuyện về thanh xuân và sự gắn kết:

● Thông điệp kết nối: Lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc gắn bó thường nhật, chiếc áo Homies được thiết kế để trở thành điểm tựa tinh thần, cùng các bạn trẻ tự tin ghi dấu ấn trong năm học mới.

● Định hình xu hướng mới: Trong khi thị trường đồng phục áo lớp đang dần bão hòa với các thiết kế cầu kỳ, Homies lựa chọn hướng đi tinh giản nhưng sở hữu chiều sâu thị giác mạnh mẽ, phù hợp với định hướng thời trang học đường bền vững.

Điểm nhấn đột phá từ sự kết hợp giữa chất liệu nhung tăm Unit và Cotton Ultimate

Yếu tố tạo nên sức hút khác biệt cho bộ sưu tập áo lớp polo Homies chính là sự bứt phá trong chất liệu và kỹ thuật phối chi tiết:

● Sự kết hợp chất liệu độc đáo: Lần đầu tiên, vải nhung tăm Unit cao cấp được ứng dụng khéo léo ở phần cổ và bo tay áo. Sự kết hợp này mang đến hiệu ứng bề mặt vừa mới lạ, cá tính vừa tạo vẻ chỉn chu, thanh lịch cho tổng thể thiết kế.

● Chất vải Cotton Ultimate: Phần thân áo sử dụng chất liệu Cotton Ultimate mềm mại, co giãn tốt và tối ưu độ thoáng khí. Chất vải này đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối cho học sinh trong mọi hoạt động học tập và ngoại khóa ngoài trời suốt ngày dài.

● Tư duy phối màu tinh tế: Không cần tới những họa tiết sặc sỡ, Homies chinh phục người mặc bằng các tông màu được phối hài hòa, mang lại cảm giác sang xịn, hiện đại và không lo lỗi mốt theo thời gian.

Trải nghiệm dịch vụ thiết kế áo lớp trọn gói và tối ưu tại Đồng Phục Hải Anh

Song hành cùng chất lượng sản phẩm vượt trội, Đồng Phục Hải Anh tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu đồng phục uy tín tại Việt Nam thông qua quy trình chăm sóc khách hàng toàn diện:

● Tư vấn và thiết kế miễn phí: Đội ngũ thiết kế trẻ trung luôn sẵn sàng biến mọi ý tưởng độc đáo của tập thể lớp thành hiện thực trên bản vẽ 3D trực quan.

● Cá nhân hóa linh hoạt: Hỗ trợ điều chỉnh chi tiết in/thêu logo, tên lớp, khẩu hiệu (slogan) theo yêu cầu, đảm bảo mỗi sản phẩm đều mang đậm bản sắc riêng.

● Ưu đãi và chính sách hậu mãi: Cam kết bảo hành sản phẩm uy tín, quy trình giao hàng đúng tiến độ cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành riêng cho các tập thể lớp trong mùa Back To School.

Chiếc áo lớp sẽ cùng bạn đi qua những năm tháng đẹp nhất của thời học sinh. Hãy cùng Đồng Phục Hải Anh kiến tạo nên dấu ấn thanh xuân rực rỡ với bộ sưu tập Polo Homies ngay hôm nay.

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