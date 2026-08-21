Thanh niên Việt - Trung tiếp nối ‘dấu đỏ’, kiến tạo tương lai

TPO - Tại Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), thanh niên Việt Nam - Trung Quốc cùng nhìn lại những dấu ấn lịch sử, chia sẻ trách nhiệm của thế hệ trẻ và bàn cách đưa tình hữu nghị vào những lĩnh vực hợp tác mới.

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên Việt Nam tìm theo dấu đỏ” năm 2026, tại Đại học Quảng Tây (Nam Ninh, Trung Quốc), thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc cùng tham dự chương trình giao lưu với chủ đề “Những người tiếp nối sự nghiệp của hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam”.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm Khu Di tích Trường Dục Tài Nam Ninh trong khuôn viên Đại học Quảng Tây - nơi gắn với dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng cơ sở đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam tại Quảng Tây, ngày 21/8.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Đại học Quảng Tây cùng đại biểu thanh niên hai nước.

Tại chương trình, các đại biểu cùng nhìn lại những dấu ấn lịch sử gắn với tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Quảng Tây.

Từ những câu chuyện của các thế hệ đi trước, thanh niên hai nước trao đổi về cách người trẻ hôm nay tiếp nối tình hữu nghị ấy bằng những việc làm cụ thể, tăng cường hiểu biết và giao lưu, đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực mới.

Các đại biểu tham dự chương trình tại Đại học Quảng Tây.

Phát biểu tại chương trình, chị Tả Hướng Lôi - Phó Bí thư Khu Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Quảng Tây (Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc), cho rằng “chiếc gậy tiếp sức” của tình hữu nghị đã được trao vào tay thế hệ trẻ. Thanh niên hai nước trước hết cần hiểu lịch sử, trân trọng những giá trị tốt đẹp được các thế hệ đi trước vun đắp, từ đó tiếp tục gìn giữ tình cảm “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa hai nước.

Tuy nhiên, theo chị Tả Hướng Lôi, sự tiếp nối không chỉ dừng ở việc ghi nhớ. Thanh niên cần biến tình hữu nghị thành những hành động cụ thể, trở thành lực lượng xung kích trong hợp tác và phát triển. Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam còn nhiều không gian để người trẻ hai bên cùng tham gia, từ kết nối, từ kinh tế số đến khởi nghiệp thanh niên. Các tổ chức Đoàn cần xây dựng thêm những nền tảng giao lưu thường xuyên, hỗ trợ thanh niên nâng cao kỹ năng, kết nối dự án và cùng đổi mới sáng tạo.

Chị Tả Hướng Lôi cũng kỳ vọng thanh niên hai nước hướng tới tương lai, cùng tìm tòi và hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển xanh, trí tuệ nhân tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

﻿ Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam), nhấn mạnh thanh niên hai nước cần kế thừa và tiếp nối tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc bằng trách nhiệm và hành động, bằng tầm nhìn hướng tới tương lai.

Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi chương trình giao lưu giữa thanh niên Việt Nam và Trung Quốc cần tạo thêm sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa hai dân tộc. Tình hữu nghị giữa hai nước muốn bền vững không chỉ cần được tiếp nối ở cấp độ quan hệ giữa các tổ chức, mà phải được trao truyền trong nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước.

“Nếu thế hệ đi trước để lại những “dấu đỏ”, thì thế hệ trẻ hôm nay hãy cùng nhau tạo nên những “dấu ấn mới” của hợp tác, sáng tạo và phát triển. Kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, viết tiếp những giá trị tốt đẹp và kiến tạo tương lai quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển”, anh Nguyễn Quốc Huy nói.

Thanh niên hai nước đã chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực tại chương trình.

Tại chương trình, các tham luận của đại biểu thanh niên Trung Quốc tập trung vào ba hướng nổi bật: kế thừa lý tưởng và tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác công nghệ số và phát huy sức trẻ trong các công trình phát triển.

Ở lĩnh vực công nghệ, các đại biểu phía Trung Quốc đề cập ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị dữ liệu và không gian hợp tác số, trong đó có việc phát triển công nghệ AI nghe, hiểu và giao tiếp bằng tiếng Việt.

Một tham luận khác đưa người nghe tới công trường Kênh đào Bình Lục, chia sẻ thực tế về sự tham gia của lực lượng thanh niên trong một dự án hạ tầng lớn, qua đó thể hiện tinh thần xung kích, dấn thân và trách nhiệm của tuổi trẻ. Những nội dung này cũng được đặt trong câu chuyện rộng hơn về tăng cường kết nối Quảng Tây với ASEAN, mở thêm không gian hợp tác và phát triển cho thanh niên hai nước.

Video: Nguyễn Minh

Về phần mình, các đại biểu thanh niên Việt Nam tập trung vào việc biến tình hữu nghị truyền thống thành những hành động cụ thể trong đời sống hôm nay.

Trong đó nổi bật là ý kiến đề xuất xây dựng “hệ sinh thái hợp tác cùng thắng”, với các trụ cột gồm hạ tầng thông minh, giáo dục và khoa học - công nghệ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, bản sắc văn hóa; đồng thời đưa ra sáng kiến về mạng lưới học thuật của các nhà chiến lược trẻ, dự án truyền thông thực tế ảo về đô thị tương lai và trao đổi sinh viên tình nguyện định kỳ.

Một ý kiến khác nhấn mạnh vai trò của Quảng Tây như nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, cho rằng thanh niên hai nước có thể tương trợ nhau bằng tri thức, khởi nghiệp, chuyển đổi số, học ngôn ngữ và giao lưu văn hóa, qua đó mỗi bạn trẻ trở thành một “đại sứ hữu nghị”.

Cùng với đó, từ góc nhìn ngành y, có ý kiến đặt vấn đề trách nhiệm của người trẻ trước những thời điểm khó khăn, đề cao bản lĩnh, lòng nhân ái và sự dũng cảm nhận việc khó, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.