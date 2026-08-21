Bão số 4 di chuyển hiếm gặp, có khả năng ngược lại đảo Hải Nam

TPO - Chiều nay (21/8), áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, trở thành bão số 4 năm 2026. Kịch bản mới nhất cho thấy, sau nhiều ngày quần thảo vịnh Bắc Bộ, bão có khả năng ngược lại đảo Hải Nam (Trung Quốc), không vào miền Bắc nước ta.

Vào 16h chiều nay (21/8), tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 80km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Những nhận định mới nhất cho thấy, bão số 4 là một xoáy thuận nhiệt đới cực kỳ khó lường, dù cường độ không mạnh.

Dự báo trong hai ngày tới (tính từ 16h ngày 21/8), bão liên tục đổi hướng, đầu tiên là hướng bắc, sau đó ngược hướng nam, di chuyển với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3km/h, loanh quanh ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khoảng cách với Hải Phòng từ 140-200km và giữ nguyên cường độ.

Cụ thể, đến 16h ngày 23/8, tâm bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía đông đông nam, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 50km về phía đông bắc với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 4 được nhận định rất khó lường.

Dự báo sau đó, bão đổi hướng đông nam, vẫn giữ tốc độ chỉ 3km/h, dịch vào vùng biển Đông Vịnh Bắc Bộ. Đến 16h ngày 24/8, tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía đông, vẫn giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão lại đổi hướng đông bắc, tiến về gần đảo Hải Nam rồi đi lên bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc và suy yếu dần.

Dù kịch bản mới nhất cho thấy, bão ít khả năng đổ bộ đất liền nước ta, tuy nhiên do khoảng cách tâm bão đến đất liền nước ta khá gần, bão tồn tại nhiều ngày trên vịnh Bắc Bộ, đồng thời nối với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên miền Bắc và Thanh Hoá tiếp tục hứng chịu mưa lớn kéo dài.

Dự báo từ tối 21/8 đến ngày 23/8, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm, riêng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Nhận định xa hơn, giai đoạn từ đêm 23/8 và ngày 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30- 60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Dự báo đợt mưa lớn này có thể kéo dài đến khoảng 25-26/8.

Cũng do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.