LÂM ĐỒNG: Mưa lốc quật ngã khoảng 500 cây sầu riêng, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

TPO - Mưa lớn kèm dông lốc quét qua xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng khiến khoảng 500 cây sầu riêng bị gãy và đổ, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng.

Ngày 21/8, UBND xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang tiếp tục thống kê và khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm dông lốc xảy ra chiều 20/8.

Theo báo cáo, khoảng 15h30 ngày 20/8, trên địa bàn xã Đạ Huoai 2 xuất hiện mưa lớn kéo dài, kèm dông lốc và sét, ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Đáng chú ý, dông lốc đã làm khoảng 500 cây sầu riêng từ 5-12 năm tuổi tại các thôn Bình An, thôn 1 và thôn 2 bị gãy, đổ. Khoảng 45 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Khoảng 500 cây sầu riêng của người dân xã Đạ Huoai 2 bị mưa và lốc xoáy quật ngã.

Ngoài ra, thiên tai cũng làm 3 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại khoảng 110 triệu đồng. Trong đó, nhà ông K’ Brong ở thôn Lạc Hồng bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng trần, nhiều vật dụng bị ngập nước, ước thiệt hại khoảng 60 triệu đồng.

Trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc thuộc thôn 5 và một số tuyến đường trên địa bàn xã, nhiều cây xanh bị gãy, đổ, gây ùn tắc cục bộ; một trụ điện chiếu sáng bị đổ gãy; nhiều hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường trục xã bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại về hạ tầng ước khoảng 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Đạ Huoai 2 đã huy động lực lượng kinh tế, quân sự, công an phối hợp với Trạm CSGT Mađaguôi, đơn vị quản lý quốc lộ 20,... sử dụng cưa và xe cẩu để xử lý cây ngã đổ, khắc phục sự cố.

Trước đó, chiều tối 20/8, mưa lớn kèm gió lốc mạnh xảy ra tại nhiều khu vực ở tỉnh Lâm Đồng, gây ngập cục bộ trên một số đoạn quốc lộ 55, quốc lộ 20. Tại khu vực đô thị Đà Lạt, nhiều cây thông cổ thụ, mai anh đào trên đường Hồ Tùng Mậu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Hưng Đạo, đèo Prenn… bị gió quật ngã và chắn đường.

Mưa lớn cũng khiến hàng loạt cây thông cổ thụ trên địa bàn khu vực đô thị Đà Lạt ngã đổ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng, huy động phương tiện, thiết bị thu dọn cây đổ, giải phóng hiện trường, bảo đảm giao thông được khôi phục ngay trong đêm.