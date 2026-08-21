Gió lốc làm sập nhà ở Tây Ninh, một người tử vong

TPO - Mưa lớn kèm dông, gió lốc làm sập một căn nhà ở Tây Ninh, khiến một người tử vong.

Ngày 21/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ gió lốc làm sập nhà khiến một người tử vong.

Hiện trường căn nhà bị sập khiến anh N.X.N. tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/8, trên địa bàn xã Truông Mít xảy ra mưa lớn kèm dông, gió lốc. Do ảnh hưởng của thời tiết, một căn nhà bị sập, khiến một người bị thương. Nạn nhân sau đó được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong.

Người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu sau khi căn nhà bị sập, nhưng nạn nhân đã tử vong do bị thương nặng.

Nạn nhân được xác định là anh N.X.N. (SN 1989, ngụ ấp Khánh Hội A, xã Đông Phước, TP Cần Thơ). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa dông gây ra.

Theo UBND xã Truông Mít, trong chiều 20/8, mưa dông, gió lốc còn khiến một số nhà dân trên địa bàn bị tốc mái. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với Công an xã và các lực lượng liên quan tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và thống kê thiệt hại do mưa dông, gió lốc gây ra.