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Nghệ An:

Bé gái mất tích, tìm thấy thi thể dưới ao nước gần nhà

Ngọc Tú

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, đơn vị chức năng xã Quỳnh Văn (Nghệ An) và người thân đã tìm thấy thi thể cháu bé 5 tuổi dưới ao nước gần nhà.

Sáng 21/8, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Văn (Nghệ An) cho biết, đơn vị chức năng cùng người thân đã tìm thấy thi thể cháu Hồ Thị Q.N. (5 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Văn) sau nhiều giờ mất tích.

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Sau nhiều giờ tìm kiếm, đơn vị chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N. dưới ao nước gần nhà.

Trước đó, khoảng 17h chiều 20/8, cháu N. ra ngoài chơi. Thời điểm này, trên địa bàn xã Quỳnh Văn có mưa lớn. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy con trở về nên tổ chức tìm kiếm khắp nơi.

Lo lắng cháu có thể gặp chuyện không may, người thân nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận tin báo, xã Quỳnh Văn huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên cùng người dân phối hợp tìm kiếm. Các lực lượng chia nhau rà soát những khu vực quanh nhà và các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đến khoảng 2h ngày 21/8, đơn vị chức năng tìm thấy cháu N. đã tử vong dưới ao nước gần nhà. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, thi thể cháu bé được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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Người thân làm thủ tục mai táng cho cháu bé.

Được biết, cháu N. là con thứ 2. Gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn. Trong sáng 21/8, chính quyền xã Quỳnh Văn đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình cháu N. sớm vượt qua nỗi đau, mất mát.

Ngọc Tú
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