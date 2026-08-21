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Cứu kịp thời 12 ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

Trương Định - Công Cường

TPO - Tàu cá GL-99322-TS bất ngờ bị phá nước, chìm dần khi đang hoạt động trên biển. Nhận tin báo, lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai lập tức huy động lực lượng, tàu cá đang hoạt động gần khu vực đến tiếp cận, cứu hộ 12 ngư dân.

Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển.

Sáng 21/8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh - Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng các tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 21/8, Đồn Biên phòng Cát Khánh nhận được tin báo khẩn cấp từ ông Cao Thanh P. (44 tuổi, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu GL-99322-TS.

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Tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần ngoài khơi.

Qua điện thoại, thuyền trưởng P. cho biết khoảng 5h10 ngày 21/8, tàu cá GL-99322-TS khi đang hoạt động tại tọa độ cách cửa biển Đề Gi, tỉnh Gia Lai khoảng 5 hải lý về hướng Đông Bắc thì bất ngờ bị phá nước.

Nước tràn nhanh vào khoang khiến tàu chìm dần, đe dọa trực tiếp đến tính mạng 12 thuyền viên trên tàu.

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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh kịp thời đưa các ngư dân gặp nạn lên tàu an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Khánh đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ ứng cứu khẩn cấp. Đơn vị đã điều động các tàu cá GL-30036-TS và BĐ-93724-TS đang hoạt động thủy sản gần khu vực gặp nạn khẩn trương tiếp cận.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, toàn bộ 12 thuyền viên trên tàu GL-99322-TS đã được chuyển sang tàu GL-30036-TS an toàn, sức khỏe ổn định.

Được biết, tàu cá GL-99322-TS có chiều dài 22,6m, công suất 910 CV, hành nghề lưới vây, chủ tàu là ông Huỳnh Văn T. (64 tuổi, phường Hoài Nhơn). Tàu vừa xuất bến lúc 21h35 ngày 20/8 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan, tỉnh Gia Lai.

Trương Định - Công Cường
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