Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tháo gỡ 'điểm nghẽn' cho 4 dự án giao thông trọng điểm

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công 4 dự án giao thông trọng điểm. Đáng chú ý, các đơn vị phải tự đánh giá kết quả, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm khi để dự án triển khai chậm, đồng thời phấn đấu giải ngân tối thiểu 70-95% nguồn vốn được giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Khu vực điểm đầu Dự án tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư.

Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành thông báo số 189 về kết luận hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án do Sở Xây dựng và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Các dự án gồm: Xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư; Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc - Bích Động; Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10, đoạn từ nút giao đường Trần Nhân Tông đến đường tỉnh ĐT.482G và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.483B, đoạn từ nút giao Khánh Hòa tới cầu Cọ, giai đoạn I.

Kết luận của UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ, các dự án trên có vai trò quan trọng trong kết nối vùng, liên vùng, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, tự nhiên, sinh thái và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên kiểm điểm, đôn đốc các chủ đầu tư và địa phương tập trung triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân toàn bộ số vốn đã bố trí. Tuy nhiên, kết quả triển khai các dự án vẫn còn rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu, Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10, đoạn từ nút giao đường Trần Nhân Tông đến đường tỉnh ĐT.482G có chiều dài 6,64 km, tổng mức đầu tư 544,1 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Đối với dự án này, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND xã Yên Khánh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 2/9. Tại phường Đông Hoa Lư, mặt bằng cũng phải được hoàn thành bàn giao đúng tiến độ.

Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc – Bích Động, dự án có quy mô cải tạo tuyến chính dài khoảng 5,5 km và xây dựng mới tuyến nhánh dài khoảng 1,8 km, tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao theo từng đoạn tuyến để bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công

Quốc lộ 10, đoạn nút giao đường Trần Nhân Tông đến đường tỉnh ĐT.482G

Dự án tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn đến Cố đô Hoa Lư có tổng chiều dài khoảng 4,27 km, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 với tổng mức đầu tư là 130 tỷ đồng. Ngày 26/5/2025, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành quyết định điều chỉnh dự án này, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 430 tỷ đồng (tăng 300 tỷ đồng so với ban đầu).

Đối với dự án này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng bảo đảm tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư đạt tối thiểu 95%.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.483B, đoạn từ nút giao Khánh Hòa tới cầu Cọ, giai đoạn I có điểm đầu tại nút giao Khánh Hòa, kết nối với cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, thuộc địa phận phường Đông Hoa Lư; điểm cuối tại Quốc lộ 12B, thuộc địa phận xã Yên Mô.

Một đoạn tuyến đường Tam Cốc

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến có tổng chiều dài khoảng 6,339 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, gồm 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Đối với dự án này, UBND phường Đông Hoa Lư được giao hoàn thành giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng mắc trước ngày 2/9. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phải bảo đảm tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 70%.

Bên cạnh đó, trước thực trạng kết quả triển khai các dự án còn rất chậm, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các chủ đầu tư phải tự đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong việc để xảy ra chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài chính.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công đồng bộ với nhiều mũi, ca, kíp tại những vị trí đã có mặt bằng; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng không tổ chức thi công, thi công chậm hoặc chậm nghiệm thu, thanh toán, làm ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ giải ngân.

Khu vực nút giao Khánh Hòa, kết nối với cao tốc Bắc - Nam

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của chính quyền địa phương; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án; bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.