Ông Phan Tấn Đạt làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM

Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Ngày 21/8, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 30 năm xây dựng và phát triển của hội, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của cộng đồng doanh nhân trẻ TPHCM sau quá trình hợp nhất Hội Doanh nhân trẻ ba địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hiện tại, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM quy tụ hơn 2.000 hội viên chính thức và liên kết, với quy mô tài sản và hoạt động ước đạt trên 260.000 tỷ đồng, cùng hệ sinh thái hơn 16.000 doanh nhân. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã phát huy hiệu quả mạng lưới 12 Chi hội trực thuộc, 11 ban chuyên môn và 14 Câu lạc bộ, tổ chức trên 1.000 chương trình, hoạt động, thu hút hơn 20.000 lượt hội viên tham gia.

Các hoạt động xúc tiến thương mại tạo ra giá trị kết nối giao thương lên đến hàng nghìn tỷ đồng, góp phần thúc đẩy hợp tác và phát triển doanh nghiệp. Những đóng góp của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM và hội viên được ghi nhận qua hơn 700 bằng khen, giấy khen các cấp, cùng nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, có 26 Doanh nhân Sao Đỏ, 41 Doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và 14 Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2026 - 2029, với quy mô và không gian phát triển mới, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM xác định trọng tâm xuyên suốt là lấy hội viên làm trung tâm, xây dựng Hội trở thành một hệ sinh thái nơi hội viên có thể tìm thấy cơ hội hợp tác, tri thức, nguồn lực, sự gắn kết và những giá trị thiết thực cho quá trình phát triển doanh nghiệp.

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là công tác nhân sự nhiệm kỳ I, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra. Kết quả, đại hội đã tín nhiệm bầu 68 anh chị tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2029 và 3 anh chị tham gia Ban Kiểm tra.

Đại hội tín nhiệm bầu anh Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM nhiệm kỳ I.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 68 anh chị tham gia Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2029.

5 trụ cột chính của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM

Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, anh Phan Tấn Đạt đã có cuộc trao đổi với PV Báo Tiền Phong về nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới.

Lời đầu tiên, xin chúc mừng anh đã đắc cử chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Ý nghĩa đặc biệt của đại hội lần này đối với các doanh nghiệp hội viên, nhất là sau quá trình mở rộng địa giới hành chính của TPHCM?

Tôi cho rằng điểm đặc biệt nhất của đại hội lần này là chúng ta bước vào một nhiệm kỳ mới trong một không gian phát triển mới của TPHCM. Đồng thời cũng là một giai đoạn mà cộng đồng doanh nhân trẻ có sự hội tụ lớn hơn về quy mô, nguồn lực và năng lực kết nối.

Nhưng với chúng tôi, điều quan trọng không chỉ là Hội Doanh nhân trẻ TPHCM có đông hơn sau quá trình sắp xếp, mà là làm thế nào để một cộng đồng lớn hơn thực sự trở thành một cộng đồng mạnh hơn.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại đại hội.

Mỗi địa phương, mỗi cộng đồng doanh nhân đều có những thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới riêng. Nhiệm kỳ 2026 - 2029 phải biến sự hội tụ đó thành những giá trị cụ thể, như hội viên có thêm đối tác, thêm thị trường, thêm cơ hội hợp tác; doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Cộng đồng doanh nhân trẻ có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của TPHCM.

Vì vậy, đại hội lần này của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM không chỉ là một dấu mốc về tổ chức, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn hợp lực và kiến tạo giá trị mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2029 trong không gian phát triển mới của TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM sẽ tập trung vào những trụ cột chiến lược nào và kỳ vọng sẽ phát huy vai trò dẫn dắt, thúc đẩy doanh nghiệp hội viên bứt phá ra sao?

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2029, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tập trung 5 trụ cột chính, gồm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái kết nối giao thương, nâng tầm doanh nhân và thúc đẩy hội nhập, đối thoại chính sách, phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.

Anh Phan Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM nhiệm kỳ I.

Mục tiêu không phải là nhiều hoạt động, mà là mỗi chương trình đều mang lại giá trị cụ thể cho hội viên như cơ hội, đối tác, tri thức hay thị trường mới… Qua đó, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM hướng đến trở thành một nền tảng thực chất, giúp doanh nghiệp hội viên cùng phát triển và tạo giá trị lâu dài.

Với thông điệp Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Vươn tầm, anh muốn gửi kỳ vọng gì đến đội ngũ doanh nhân trẻ TPHCM ngay sau đại hội này?

Thông điệp “Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Vươn tầm” với chúng tôi là một chuỗi hành động xuyên suốt nhiệm kỳ. Hợp lực là kết nối và phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nhân trẻ. Kiến tạo là chuyển sức mạnh đó thành những nền tảng, cơ hội và giá trị mới cho hội viên. Đột phá là đổi mới tư duy, cách làm, mạnh dạn ứng dụng những mô hình và công nghệ mới. Vươn tầm là mục tiêu cuối cùng, nâng cao năng lực doanh nhân, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho TPHCM.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là mỗi hội viên đều thấy mình là một phần của hành trình chung. Bởi một Ban Chấp hành mạnh chưa đủ để tạo nên một Hội mạnh. Sức mạnh thực sự phải đến từ sự kết nối, đóng góp và hành động của toàn thể hội viên.

Khi đó, sức mạnh của cộng đồng doanh nhân trẻ TPHCM sẽ không chỉ nằm ở quy mô, mà ở khả năng cùng nhau tạo ra những giá trị mới và cùng nhau vươn ra biển lớn.