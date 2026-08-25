Tuổi trẻ Bắc Ninh đội mưa, giữ đê, cứu dân trong bão lũ

Không ngại mưa lũ, hiểm nguy, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đang có mặt tại những điểm xung yếu, góp sức giữ đê, di chuyển người và tài sản, đưa người bệnh ra khỏi vùng cô lập, tiếp tế nhu yếu phẩm, đồng hành cùng người dân vượt qua thiên tai.

Đội mưa giữ đê, bảo vệ xóm làng

Mấy ngày qua, Dương Trung Kiên, đoàn viên phường Tân An, liên tục có mặt tại các điểm phòng, chống mưa lũ trên địa bàn. Từ tham gia hộ đê đến hỗ trợ người dân khi cần, Kiên cùng những người trẻ trong phường sẵn sàng nhận phần việc khó, góp sức bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, mực nước sông Lục Nam dâng cao, nguy cơ nước tràn qua đê bối Trí Yên, sáng 24/8, Đoàn phường Tân An khẩn trương huy động 30 đoàn viên, thanh niên tham gia Đội Thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban MTTQ phường Tân An, đoàn viên, thanh niên các tổ dân phố phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân TDP Trí Yên đắp đê, gia cố những vị trí xung yếu, chủ động ngăn nước tràn qua đê bối.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh tham gia phòng chống mưa bão.

Giữa lúc mưa lũ diễn biến khó lường, hình ảnh những đoàn viên trẻ lấm lem bùn đất, cùng người dân gia cố tuyến đê trở thành điểm tựa tinh thần tại khu vực xung yếu.

“Mỗi đoàn viên một phần việc - mỗi bàn tay thêm vững tuyến đê” không chỉ là khẩu hiệu, mà được tuổi trẻ Tân An cụ thể hóa bằng những việc làm ngay tại hiện trường.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn phường Tân An tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng huy động lực lượng khi có yêu cầu, góp sức bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đưa tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn

Không chỉ có mặt trên tuyến đê, màu áo xanh còn xuất hiện tại những khu dân cư bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nơi người dân cần hỗ trợ di chuyển người, tài sản và vật nuôi.

Tại xã Kép, đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thôn Phan Thịnh di chuyển đồ dùng, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Những công việc tưởng như đơn giản nhưng trở nên cấp thiết khi nước lũ dâng nhanh, người dân không thể tự mình vận chuyển toàn bộ tài sản.

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ người dân di chuyển vật nuôi.

Tại xã Mỹ Thái, đoàn viên, thanh niên cũng khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Không chỉ lực lượng Đoàn ở cơ sở, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng tích cực tham gia phòng, chống thiên tai.

Tại những khu vực bị chia cắt, lực lượng trẻ hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn; đưa người bệnh ở vùng cô lập đến bệnh viện; vận chuyển, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trong thời điểm khó khăn, sự có mặt kịp thời của lực lượng thanh niên không chỉ giúp người dân giảm bớt nguy hiểm mà còn tạo thêm niềm tin, sự yên tâm để bà con vượt qua thiên tai.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đồng loạt thành lập các tổ tình nguyện, tổ xung kích phòng, chống thiên tai, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.