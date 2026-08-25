Chân dung diễn viên Kiều Thanh vừa bị bắt

TPO - Những năm gần đây, diễn viên Kiều Thanh hạn chế xuất hiện ở sự kiện giải trí, không đóng phim và cũng ít cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Từ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an phường Yên Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục truy vết, mở rộng điều tra và phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) cùng một số đối tượng sử dụng heroin và ma túy đá. Theo cơ quan Công an, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thị Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan. Kiều Thị Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phát ngôn gây sốc

Diễn viên Kiều Thanh dừng đóng phim trong nhiều năm và xin nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội từ 17/7/2026. Lần gần nhất nữ diễn viên tham dự sự kiện là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Trang cá nhân của Kiều Thanh cũng hiếm khi công khai đăng tải trạng thái, hình ảnh mới.

Hồi đầu năm, nữ diễn viên đăng hình ảnh về con trai và phản hồi một số bài đăng chúc mừng sinh nhật của bạn bè, sau đó không có hoạt động nào khác.

Những năm gần đây, Kiều Thanh không gây chú ý bằng những vai diễn mới. Cô thường gắn liền với những ồn ào về phát ngôn, chuyện đời tư.

Tại buổi họp báo phim truyền hình Hoa hồng trên ngực trái năm 2019, Kiều Thanh chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hiện tại. Nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ bản thân là người thứ ba, vẫn chưa làm đám cưới chính thức với người đàn ông đang ở bên cạnh.

Theo lời kể của Kiều Thanh, người bên cạnh cô chưa ly hôn vợ, Kiều Thanh cũng không yêu cầu điều đó. "Chị ấy vẫn làm tròn bổn phận dâu con, nhưng chồng là của riêng tôi. Chị ở một nhà, tôi ở một nhà. Anh ấy ở cùng tôi và vẫn giữ lại hình ảnh cho các con. Chúng tôi không chung chồng vì điều đó rất khó và tôi cũng không chấp nhận", nữ diễn viên nói.

Kiều Thanh gây sốc vì tự nhận là người thứ ba.

Phát ngôn của Kiều Thanh gây sốc khi tự hào về mối tình "trong bóng tối", thậm chí còn cho biết lối sống này được người thân, bạn bè ngưỡng mộ và ủng hộ.

Khi nữ diễn viên công khai chuyện cá nhân ở họp báo ra mắt phim, số đông khán giả chỉ trích Kiều Thanh là kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vi phạm Luật hôn nhân gia đình. Nhiều khán giả yêu cầu xem xét lại danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Kiều Thanh.

Thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Bộ VHTTDL chỉ có thể thu hồi danh hiệu của nữ diễn viên Kiều Thanh khi có quyết định của tòa án về việc cô vi phạm pháp luật và bị kết án tù.

Khi trả lời truyền thông về ồn ào đời tư, Kiều Thanh nói biết ơn khán giả đã lên án, thậm chí chửi bới. Tuy nhiên, cô không nhận sai, chỉ thấy có lỗi vì làm phiền mọi người.

Năm 2022, Kiều Thanh lại gây xôn xao khi bình luận về ồn ào của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng ở nước ngoài. Kèm theo đó, Kiều Thanh cũng có những chia sẻ gây tranh cãi về thói trăng hoa của đàn ông.

Không vượt qua được cái bóng của Trà 'cave'

Diễn viên Kiều Thanh sinh năm 1981, nổi tiếng ngay từ khi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh là một trong những gương mặt sáng giá. Ở mảng truyền hình, từ vai Trà "cave" ở bộ phim Phía trước là bầu trời, tên tuổi của Kiều Thanh càng gây chú ý.

Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ anh ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của Kiều Thanh. Ở những phân cảnh rất khó trong Phía trước là bầu trời, tưởng như không thể thực hiện được, Kiều Thanh đã thể hiện một cách xuất sắc.

Trà là vai diễn thành công nhất của Kiều Thanh.

Phong thái bất cần, lối nói chợ búa của cô gái làng chơi được Kiều Thanh thể hiện thuyết phục. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, nhân vật Trà vẫn tạo dấu ấn riêng. Bản chất không hoàn toàn xấu, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa Trà vào con đường lầm lỡ. Trà có quá khứ phức tạp, bị bán sang Trung Quốc năm 13 tuổi, khi được cứu về nước lại rơi vào tay một người chồng nghiện ngập.

Quá túng quẫn, Trà phải chọn con đường "bán thân" kiếm sống. Hơn 20 năm sau ngày phát sóng, bộ phim Phía trước là bầu trời cùng những cảnh quay của nhân vật Trà vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút cả triệu lượt xem cho mỗi video.

﻿ Diễn viên Kiều Thanh đóng vai nữ luật sư ở Hoa hồng trên ngực trái, song không để lại nhiều dấu ấn.

Thành công với vai Trà cave, Kiều Thanh đã được đạo diễn Lê Hoàng mời vào TPHCM thử sức với vai Hạnh trong phim Gái nhảy. Tuy nhiên, sau đó vai Hạnh được giao cho Minh Thư, Kiều Thanh nhận vai phóng viên Sương. Kiều Thanh cũng tham gia một số phim khác như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Hoa hồng trên ngực trái.

Tuy nhiên, sau vai nữ luật sư ở Hoa hồng trên ngực trái, Kiều Thanh gần như rời xa nghệ thuật. Trong bộ phim này, cô thuộc tuyến phụ, vướng tranh cãi về đài từ. Giọng thoại của nữ diễn viên khi thu tiếng trực tiếp đã bộc lộ nhiều điểm yếu, quá trầm khàn, khó nghe.